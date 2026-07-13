Otro incendio de magnitud en Cipolletti: se quema una empresa de reciclaje en el barrio Villa Alicia

El siniestro se produjo en un galpón de la empresa Crisalis, la misma que fue contratada para la limpieza del depósito de La Anónima, también destruido por el fuego.

Se incendió el depósito de una empresa de reciclaje del barrio Villa Alicia. Las llamas alcanzaron por momentos varios metros de altura. Bomberos locales, de Cinco Saltos y Fernández Oro luchaban contra el fuego.

Un incendio de grandes proporciones se desató en Cipolletti minutos antes de la medianoche de este domingo en un predio de la empresa Crisalis, ubicado la esquina de la avenida General Paz y San Lorenzo, en el barrio Villa Alicia , aledaño al Santa Clara.

Varias dotaciones de Bomberos Voluntarios local trabajaban en el lugar, que habían recibido la colaboración de efectivos de cuarteles de Fernández Oro, Cinco Saltos y de Centenario . También se encontraba en el lugar efectivos de la Policía y empleados del municipio local que colaboraron con el traslado de agua y ordenar el sector. Por motivos de seguridad, se había interrumpido el tránsito vehicular en la calle General Paz, entre Toschi y Maipú.

No se habían registrado personas heridas entre los vecinos, como tampoco entre el personal abocado a enfrentar la emergencia.

Un intenso humo y olor a quemado se percibe a varias cuadras a la redonda, lo que dificulta la visibilidad, agravada por una espesa niebla que se registra en simultáneo.

Poco después de las 2 de la madrugada, el fuego había sido contenido en el interior de un galpón, donde se presume que comenzaron las llamas por causas aún no establecidas. Una espesa columna de humo se elevaba y se dirigía en dirección al centro de la ciudad.

Tampoco se había podido establecer qué tipo de material almacenaban en el lugar, aunque se presume que por sus características aumentó la combustión.

Estefania Petrella

Vecinos contaron que inicialmente el fuego alcanzó varios metros de altura, lo que fue corroborado por videos que tomaron del momento.

Crisalis es una empresa de reciclaje que fue contratada para limpiar el depósito del supermercado La Anónima, ubicada a pocas cuadras, y que también fue destruido por incendio a principios de junio último y que siguió ardiendo durante varios días.

El oficial Nicolás Pita, a cargo del Destacamento 114 del barrio El Manzanar, informó al sitio Mis Noticias que tomaron conocimiento del hecho a través de un llamado recibido a la Central de Emergencias 109.

“De inmediato dimos parte a bomberos. Gracias a Dios no hay que lamentar heridos", resaltó Pita. Agregó que "el fuego no se expandió del predio y no hay riesgos de llegar a viviendas vecinas". Confirmó que son seis dotaciones de bomberos, tanto de Cipolletti, como de Fernández Oro y Cinco Saltos, trabajando en el sitio del siniestro.

También se habían sumado integrantes del área de Protección Civil del municipio local, con su responsable, Ayelén Quijada a la cabeza. Mientras que camiones cisterna de Servicios Públicos colaboraban con el transporte de agua que utilizaban bomberos para extinguir las llamas. Además, la misma firma Crisalis había aportado otro camión tanque para cumplir la misma tarea.

Estefania Petrella

El incidente generó tensión entre los vecinos, que habían salido de sus casas para observar la labor de los rescatistas. Una mujer afirmó que tuvieron abrir puertas y ventanas para que saliera el humo que se había filtrado hacia el interior.

Como sucede en estos casos, una vez sofocado el siniestro los especialistas deberán efectuar los peritajes para determinar las causas, y si hay riesgos de desmoronamiento en la estructura edilicia.

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