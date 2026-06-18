Incendio en La Anónima: una empresa local se hará cargo de la limpieza del depósito

El comité de guardia que integran Bomberos, Municipio y La Anónima, definió cómo serán los trabajos de limpieza del depósito que se incendió el 2 de junio.

El depósito de La Anónima continúa cercado. La limpieza la hará la empresa Crisalis.

El trabajo de limpieza en el depósito regional de La Anónima que se incendió el 2 de junio será realizado por una empresa cipoleña, según precisó este jueves el Municipio de Cipolletti. El predio, ubicado en tierras del ferrocarril, se encuentra cercado por riesgo de derrumbe y hasta el momento continúa bloqueado el paso vehicular.

de la cadena de supermercados. En una nueva reunión del Comité de Guardia , se hizo efectiva la contratación de la firma que llevará a cabo el desmantelamiento de la estructura comprometida, la limpieza y el saneamiento definitivo del lugar.

La empresa Crisalis , ubicada en el Parque industrial de la ciudad, será la encargada de continuar con el plan de trabajo para limpiar definitivamente el sector afectado por el incendio, sobre la calle Tres Arroyos . El avance administrativo incluye además la regularización de la situación de las tierras para permitir el pronto inicio de las actividades operativas.

Al respecto, el secretario de Gobierno, Julio Dijkstra, informó que: “Hoy también se firma el convenio con Ferrosur ya que son los propietarios de las tierras, y ya estaríamos en condiciones de comenzar. La empresa debe presentar el plan de trabajo para luego iniciar las tareas".

El funcionario detalló que "es importante resaltar que el tránsito va a continuar desviado, ya que se necesita una playa de maniobra para que la maquinaria y el personal de la empresa pueda trabajar como corresponde”.

VALLADO GALPON LA ANONIMA SOBRE VIAS ECP (2) El depósito de La Anónima continúa cercado. La limpieza la hará la empresa Crisalis. Estefania Petrella

El tránsito continuará interrumpido en calle Tres Arroyos

Debido a la magnitud de las obras de desmantelamiento y la necesidad de establecer una zona segura para el despliegue de equipamiento pesado, se recordó a los vecinos que se mantiene de forma estricta el desvío del tránsito sobre la calle Tres Arroyos, desde Toschi hasta Medela.

Desde el Municipio y los organismos de seguridad solicitaron respetar la cartelería preventiva colocada en el perímetro del depósito y evitar acercarse al sector para mitigar riesgos.

El Comité de Guardia ha sido el encargado de coordinar los esfuerzos logísticos y operativos desde el momento en que se desató el siniestro. Este espacio está conformado por representantes de Bomberos Voluntarios, Protección Civil, Medio Ambiente, referentes de la empresa La Anónima y autoridades municipales.

Este equipo interinstitucional llevó adelante el control y seguimiento de las acciones posteriores al incendio. El trabajo conjunto permitió coordinar medidas de contención y recuperación en el área afectada, garantizando una respuesta rápida y eficiente ante la emergencia.