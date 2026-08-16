Secuestraron siete Uber ilegales en Cipolletti

El Municipio salió a "cazar" transportes de pasajeros que no cuentan con habilitación. ¿En qué zonas operaban los no autorizados?

La Municipalidad de Cipolletti intensificó los controles sobre el transporte de pasajeros y detectó siete vehículos que operaban a través de Uber sin la habilitación municipal correspondiente. El operativo, llevado adelante por la Dirección de Transporte, apunta a garantizar que los conductores trabajen dentro del marco legal vigente en la ciudad.

Los agentes municipales identificaron los vehículos irregulares en dos puntos estratégicos de la ciudad: cinco unidades fueron detectadas en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus , mientras que las dos restantes operaban en la zona de Plaza San Martín , uno de los sectores de mayor circulación de pasajeros.

Los controles no se limitan exclusivamente a las plataformas digitales. La Secretaría extiende su fiscalización a todo el sistema de transporte de pasajeros, incluyendo colectivos urbanos y taxis, bajo una premisa que el Municipio busca sostener: quien traslada vecinos debe hacerlo dentro de la legalidad y con las condiciones de seguridad exigidas.

Uber es legal en Cipolletti, pero exige registro

Durante 2025, Cipolletti dio un paso decisivo al incorporar formalmente las plataformas digitales de transporte a su normativa local. La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo municipal, fue luego aprobada por el Concejo Deliberante, habilitando el funcionamiento de este servicio bajo condiciones específicas de registración y control.

La medida buscó ampliar las alternativas de movilidad disponibles para los vecinos, sin resignar la capacidad del Municipio de conocer quiénes prestan el servicio y en qué vehículos circulan. El secretario de Fiscalización, Diego Zúñiga, explicó que desde la implementación del sistema se acompaña activamente a los choferes en el proceso de incorporación al registro oficial.

“Desde el Municipio venimos brindando todas las herramientas y acompañando a los choferes de Uber para que puedan registrarse, empadronarse y trabajar dentro de la normativa”, señaló Zúñiga, quien remarcó que el objetivo es habilitar la actividad sin resignar la seguridad de los pasajeros que utilizan este servicio a diario.

La advertencia que lanzó el Municipio

El funcionario fue claro respecto al rumbo que tomará la fiscalización en las próximas semanas: los controles no cesarán y los vehículos que continúen operando fuera del sistema municipal deberán afrontar las sanciones previstas por la normativa vigente en la ciudad.

“Vamos a ser rigurosos con los controles: si detectamos un Uber sin habilitación, sin empadronamiento o un vehículo prestando un servicio de manera irregular, se aplicarán las medidas que correspondan”, sostuvo Zúñiga, subrayando que no se permitirá transporte de pasajeros por fuera de cualquier registro municipal.

Pese al tono de advertencia, el funcionario extendió una invitación concreta a los conductores que aún no regularizaron su situación. Los instó a acercarse a la Secretaría de Fiscalización, donde recibirán asesoramiento para completar el trámite y continuar trabajando dentro del marco legal correspondiente.

Más alternativas de movilidad, con reglas claras

Desde el Municipio remarcaron que la incorporación de Uber al sistema de transporte no habilita de manera automática a cualquier conductor o vehículo. Cada prestador debe cumplir con los requisitos establecidos y figurar incorporado al registro municipal para poder circular de forma legal.

La Secretaría de Fiscalización adelantó que los controles permanentes y sorpresivos continuarán aplicándose sobre las distintas modalidades de transporte que operan en la ciudad, abarcando tanto al sistema tradicional de colectivos y taxis como a las plataformas digitales que fueron incorporadas recientemente a la normativa.