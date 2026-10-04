Cipo ya tiene rival en semifinales del Federal A: cuándo juegan y cómo se define

Luego de golear a Sol de América, el conjunto rionegrino ya conoce los pasos a seguir en el certamen.

Cipo ya conoce el camino que deberá seguir para seguir alimentando su ilusión de ascenso. Después de la histórica goleada 6 a 1 sobre Sol de América, el Albinegro tendrá enfrente a Alvarado de Mar del Plata , que hizo los deberes en el José María Minella, derrotó 2 a 0 a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y se metió entre los cuatro mejores del Federal A.

El equipo marplatense resolvió la clasificación con dos apariciones de Germán Sosa , quien abrió el marcador a los 26 minutos del complemento y volvió a convertir a los 49 para sentenciar la historia. El resultado le permitió cerrar la serie y convertirse en el próximo rival del conjunto dirigido por Fabián Enríquez.

La llave tendrá un condimento importante para el Capataz: la serie comenzará en Río Negro y se definirá en Mar del Plata . Cipolletti tendrá la oportunidad de hacerse fuerte en La Visera, ante su gente, el próximo fin de semana, pero deberá buscar un resultado que le permita viajar con margen al estadio José María Minella, siete días después.

Omar Novoa

La ventaja deportiva, un detalle clave

A diferencia de los cuartos de final, en los que Cipolletti contaba con ventaja deportiva frente a Sol de América, esta vez el beneficio estará del lado del rival. Alvarado terminó mejor ubicado en la etapa clasificatoria por diferencia de gol y tendrá ese respaldo reglamentario en caso de igualdad en el resultado global.

Por eso, el Albinegro necesitará ganar la serie en los 180 minutos para quedarse con el boleto a la final. Si existe empate en puntos y goles al término de los dos encuentros, la clasificación será para el conjunto marplatense.

El antecedente más cercano entre ambos alimenta la expectativa. Durante la Fase Campeonato, Cipolletti consiguió una victoria frente a Alvarado en La Visera, en un partido que dejó buenas sensaciones en La Visera. Sin embargo, el escenario de semifinales será diferente y el margen de error, mucho menor.

Ya jugaron en La Visera y Cipo ganó 1 a 0 merecidamente en la zona Campeonato. Omar Novoa

Cipo llega encendido a las semifinales

El 6 a 1 sobre Sol de América no solamente significó la clasificación. También fue una demostración de contundencia del equipo de Enríquez, que resolvió buena parte de la historia en el primer tiempo y ratificó su fortaleza como local.

El entrenador destacó después del encuentro el convencimiento de sus futbolistas y la mentalidad ganadora que intentó imprimir desde su llegada. Ahora tendrá una semana de trabajo para recuperar jugadores, evaluar las molestias físicas que dejó la clasificación y empezar a preparar un cruce que promete ser exigente.

Cipolletti está a dos series de conseguir el ascenso a la Primera Nacional. Alvarado será la próxima barrera y la primera parte de la historia se escribirá en La Visera, donde el Albinegro buscará construir la ventaja necesaria para viajar a Mar del Plata con la ilusión intacta.