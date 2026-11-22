El caso de las últimas horas que conmociona a la ciudad registra un atroz antecedente en el sector. El recordado doble crimen de madre e hija.

El hallazgo sin vida de Florencia Ferreyra , una de las primeras pobladoras del complejo habitacional conocido indistintamente como las 400 o 432 Viviendas de Cipolletti , sacudió nuevamente la tranquilidad de la ciudad este sábado . El caso, investigado bajo la carátula provisoria de muerte violenta , golpea al mismo sector urbano que hace casi dos años fue escenario de otro episodio trágico: el doble crimen de madre e hija .

El hecho se descubrió alrededor del mediodía del sábado en el domicilio de la víctima, ubicado sobre la calle Arenales al 400 . Según reconstruyeron los investigadores a partir de las primeras declaraciones, dos hombres le solicitaron un destornillador a un vecino para forzar la puerta de ingreso, argumentando que la mujer no respondía a los llamados.

Al ingresar a la vivienda, el personal policial encontró a Florencia Ferreyra tendida boca arriba sobre el suelo de una habitación, al costado de la cama, con hematomas en distintas partes del cuerpo . Los profesionales de salud que acudieron al lugar constataron que ya no presentaba signos vitales.

En el operativo intervinieron efectivos de la Comisaría 24, personal de la Subcomisaría 79 y peritos del Gabinete de Criminalística de la Policía de Río Negro, bajo las directivas de los fiscales Santiago Márquez Gauna y Jessica Montenegro.

El jefe de la Unidad Regional V, comisario inspector Javier Elicier Yáñez, confirmó que no se trató de una muerte natural y detalló que el cuerpo fue trasladado para realizar la autopsia, estudio clave para precisar la mecánica y la causa exacta del fallecimiento. En el marco de las diligencias iniciales:

Por el hecho, dos sujetos permanece demorados en sede policial por encontrarse en el inmueble al momento del arribo policial; uno de ellos es familiar directo de la víctima (un nieto que conviviría con ella).

El dolor de los vecinos y la familia

Ferreyra integraba la generación fundacional del complejo habitacional, donde era ampliamente conocida y apreciada por varias generaciones de vecinos. Vivía en la Tira J, modulo 27.

Su hijo, Edgardo, la recordó como una mujer "muy querida, una de las primeras vecinas del barrio", y señaló que el desenlace los tomó por sorpresa. Por su parte, otro de sus nietos, Nicolás, manifestó la perplejidad del entorno íntimo frente a lo ocurrido al resumir que "es muy raro todo", mientras aguardaban definiciones judiciales y periciales.

El antecedente en el mismo barrio: el doble crimen de 2024

La noticia del fallecimiento de Ferreyra reavivó de inmediato el recuerdo de lo sucedido en diciembre de 2024 en el mismo complejo habitacional, un caso de características similares por el perfil de las víctimas y la conmoción comunitaria que provocó.

En aquella oportunidad, a pocos metros de allí - Tira G, Módulo 20, frente al Tanque de Agua- el jueves 12 de diciembre de 2024 por la noche, fueron halladas asesinadas en su departamento Lidia Tapia, de 87 años, y su hija, Stella Maris Natalini, de 62 años. Ambas presentaban múltiples heridas provocadas con un arma blanca. Por el atroz hecho, Horacio Espinoza, vecino del barrio, fue condenado a prisión perpetua.

Al igual que en el episodio de este sábado, el descubrimiento se produjo luego de que el entorno notara la falta de movimiento en la vivienda durante toda la jornada:

Vecinos habían escuchado gritos alrededor de las 8:30 o 9:00 de la mañana, pero inicialmente los atribuyeron a los problemas de cadera que padecía Tapia.

Tras insistir sin obtener respuesta, dieron aviso a una familiar, quien al acercarse advirtió que la reja estaba entreabierta y encontró ambos cuerpos en el interior.

Las víctimas eran muy queridas en el sector por su participación en el consorcio y por ayudar habitualmente a personas humildes o con consumos problemáticos, lo que llevó a los investigadores a centrar la hipótesis en un robo cometido por alguien que se había ganado su confianza.

Con casi dos años de diferencia, ambos hechos golpearon al mismo complejo habitacional de Cipolletti, dejando en vilo a una comunidad que reclama justicia y el rápido esclarecimiento de la muerte de Florencia Ferreyra.