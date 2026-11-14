Dolor por la muerte de querida vecina muy ligada al fútbol: "Te voy a extrañar toda la vida"

Despiden con dolor en las redes sociales a una mujer que dentro y fuera de la cancha cosechó amistades. El concepto es unánime: "se va una gran persona".

Se la va a extranar dentro y fuera de la cancha a una apasionada del fútbol.

Una profunda conmoción atraviesa por estas horas al ambiente deportivo y social tras conocerse la muerte de Mónica Romero , una reconocida vecina y referente del fútbol femenino amateur . Familiares, vecinos, jugadoras y allegados que la conocieron o compartieron con ella años de pasión por la pelota la despiden en medio del dolor .

A lo largo de su trayectoria, Romero supo ganarse el respeto y el afecto de toda la comunidad gracias a su incansable dedicación. No solo se destacó dentro del campo de juego como jugadora , sino que también asumió el rol de directora técnica , impulsando y acompañando el crecimiento de la disciplina en la región.

Desde la organización Torneo Master – Pasión por el Fútbol , espacio del cual fue una activa participante y pieza fundamental, emitieron un sentido comunicado en redes sociales para recordarla y acompañar a su entorno en este difícil momento.

"Con profundo dolor y tristeza lamentamos el fallecimiento de Mónica Romero, quien fue parte de nuestra historia, compartiendo su pasión por el fútbol, su compromiso y tantos momentos dentro y fuera de la cancha. Hoy nos toca despedir a alguien que dejó su huella en nuestra comunidad deportiva y que siempre será recordada con mucho cariño y respeto".

En el mismo mensaje, los organizadores hicieron extensivas sus condolencias y su más sentido pésame a familiares, amistades y compañeras de equipo, agradeciendo especialmente por todo lo que le brindó al desarrollo del fútbol femenino en la zona.

El recuerdo de Mónica Romero permanecerá vivo en cada cancha de General Roca, donde su entusiasmo, calidez humana y amor por el deporte marcaron a fuego a quienes tuvieron la oportunidad de compartir un partido o una charla junto a ella.

Mensajes de despedida

"Mis condolencia, yo la conocía hace años eramos vecinas que tristeza tengo en mi corazón un fuerte abrazo", indicó por ejemplo María.

Desde el círculo íntimo de Mónica también reaccionaron a la publicación: "Muy lindas palabras y sí, una gran persona mi hermana y se agradece el apoyo. Siempre en mi corazón hermanita querida te voy a extrañar toda mi vida", comentó David Romero.

En tanto Lorena, hija de Moni, también se tomó un momento para agradacer "tanto cariño hacia mí mamá".