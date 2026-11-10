Dolor en el último adiós a una querida vecina del Alto Valle: "Gran compañera y persona"

Desde la Municipalidad local hasta los vecinos expresan su congoja por la partida de la mujer. Este martes iba a recibir sepultura.

Dolor por la muerte de una querida vecina de Fernández Oro.

La muerte de Edith Pérez , una vecina muy querida y respetada en el pueblo, generó enorme dolor en General Fernández Oro . Su partida provocó una inmediata ola de condolencias y numerosas muestras de afecto hacia sus seres queridos, reflejando el enorme cariño que supo sembrar a lo largo de su vida entre los orenses.

Ante esta irreparable pérdida, la Municipalidad de General Fernández Oro emitió un mensaje oficial para expresar sus condolencias a la familia. "Desde la Municipalidad acompañamos con profundo pesar a Rubén y Omar Tolosa y a toda su familia ante el fallecimiento de Edith. En este momento de dolor, les hacemos llegar nuestras condolencias y un afectuoso abrazo", manifestaron desde el municipio.

Según se informó, el cortejo fúnebre partirá promediando la mañana rumbo al cementerio local, donde familiares, allegados y vecinos se darán cita para brindarle el último adiós y acompañar a sus seres allegados en este difícil momento.

"Una vecina de toda la vida. El esposo, policía. Una luchadora la mujer, estuvo en sillas de ruedas el último tiempo. Se la va a extrañar", la recordó en medio de la tristeza Panchita, la histórica quiosquera de Oro en declaraciones a LM Cipolletti.

Los mensajes de despedida

Desde toda la comunidad orense elevan una oración por su eterno descanso. Q.E.P.D. Edith Pérez. "Mis condolencias de corazón, Omar y Ruben como así tambien sus nietos. Que Dios le brinde descanso eterno y a la familia paz y amor en estos momentos", publicó Cristina.

"Que tristeza, se nos fue Edith, una gran compañera de trabajo. Las condolencias a toda la familia", indicó Elena.

"QEPD hermosa señora. Condolencias a su familia", expresó Ana María.

Y así numerosos mensajes de vecinos golpeados por la noticia que se repitieron en las redes sociales. Respeto, recuerdos, cariño y, desde luego, dolor.