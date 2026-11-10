El hombre apuñalado en el barrio Antártida Argentina fue dado de alta y optó por no hacer la denuncia

Se trata de un policía retirado que sufrió heridas leves, por lo que no puede actuar de oficio la Fiscalía. Su hijastro fue señalado como el supuesto autor del ataque.

Un notable opertivo se realizó en el barrio Antártida Argentina, donde un hombre fue apuñalado en el pecho. La causa no prospera porque no quiso denunciar y sufrió heridas de caracter leve.

Una gran conmoción se produjo en el barrio Antártida Argentina de Cipolletti, donde un hombre fue apuñalado en la zona del tórax. La víctima es un policía retirado de 62 años de edad. Tras el ataque, ejecutado por su hijastro según informó la Policía , fue trasladado en una ambulancia del Siarme -Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias- al hospital Pedro Moguillansky, ubicado a pocas cuadras de distancia del lugar del hecho.

Sin embargo las heridas no comprometieron su vida y en las últimas horas fue dado de alta. Fuentes del Ministerio Público Fiscal indicaron este lunes que el vecino sufrió cortes en el pecho, lesiones que se consideran de carácter leve.

El hombre optó por no avanzar con el proceso judicial, y como se requiere de su voluntad para darle continuidad a la investigación , por el momento la causa no tiene posibilidades de prosperar.

El operativo policial se realizó durante la tarde de este domingo en el barrio Antártida Argentina, donde un vecinos sufrió dos puntazos de arma blanca. Detuvieron al hijastro como supuesto agresor. Gentileza

El incidente se produjo en horas de la tarde en una vivienda ubicada en la calle Río Paraná entre Arenales y Falucho. Según la información que habían recabado efectivos de la Comisaría 24, la agresión se produjo en medio de una discusión entre el hombre y su hijastro, mayor de edad, quien habría atravesado una crisis por problemas de consumo. En ese marco, el hijastro habría empuñado un cuchillo, con el que le habría dado dos puntazos al padrastro en la región del pecho.

El joven salió luego a la calle supuestamente con intenciones de escapar, pero se encontró con una patrulla de policías que había concurrido al lugar, dado que habían sido alertados por el violento conflicto.

Se refugió en una despensa

Al verlos a los uniformados, el sospechoso tiró el puñal a pocos metros de la esquina con Arenales y luego se refugió en el interior de una despensa cercana, donde fue detenido por los efectivos. Luego de ser arrestado y producto de su estado de exaltación, fue trasladado al hospital, donde también llevaron al padrastro.

Un notable operativo se realizó en el sector tras el dramático episodio, donde además de la ambulancia del sistema público de salud acudieron varios patrulleros. También trabajó en el lugar personal del Gabinete de Criminalística, quienes secuestraron el puñal que fue hallado cerca del cordón de la vereda. Para efectuar la labor tuvieron que acordonar la calle Río Paraná e interrumpir el tránsito vehicular.