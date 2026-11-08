Grave hecho de violencia familiar: Un hombre fue apuñalado y su hijastro es el principal sospechoso

La víctima sufrió dos puntazos en el tórax y permanecía en el hospital Moguillansky. Luego del ataque, el sospechoso se refugió en una despensa, donde lo detuvo la policía.

El operativo policial se realizó durante la tarde de este domingo en el barrio Antártida Argentina, donde un vecinos sufrió dos puntazos de arma blanca. Detuvieron al hijastro como supuesto agresor.

Un notable operativo policial se realizaba durante la tarde de este domingo en un sector del barrio Antártida Argentina de Cipolletti, ubicado en inmediaciones del hospital Pedro Moguillansky.

Fuentes policiales informaron que un hombre fue apuñalado en la zona del tórax, por lo que fue trasladado al centro de salud, donde había quedado internado a raíz de las heridas recibidas. También había quedado en observación su hijastro, un joven mayor de edad sospechado de haber sido el agresor.

El incidente se registró en una vivienda ubicada en la calle Río Paraná entre Arenales y Falucho. Según la información que habían recabado efectivos de la Comisaría 24, el ataque se produjo en medio de una discusión entre el hombre y su hijastro, quien habría atravesado una crisis por problemas de consumo. En ese marco, el hijastro habría empuñado un cuchillo, con el que le habría dado dos puntazos al padrastro en la región del pecho.

Se presume que, tras aplicarle las puñaladas, el joven salió a la calle con intenciones de escapar, pero se encontró con una patrulla de policías que había concurrido al lugar, dado que habían sido alertados por el violento conflicto.

Al verlos, el sospechoso tiró el puñal a pocos metros de la esquina con Arenales y luego se refugió en el interior de una despensa cercana, donde fue detenido por los efectivos. Luego de ser arrestado fue traslado al hospital, al igual que la víctima.

Encontraron un cuchillo en la calle

Entre las primeras medidas tomadas para la investigación iniciada, el personal policial interrumpió el tránsito vehicular en la cuadra de la calle Río Paraná donde se produjo el sangriento incidente. En un lado habían instalado un patrullero y en el otro una cinta plástica que se utiliza para demarcar las escenas de hechos delictivos.

Además de entrevistar vecinos del sector, donde los hechos habían generado una mayúscula conmoción, habían convocado al equipo del Gabinete de Criminalística, quienes realizaron los trabajos periciales de rigor y también levantaron el cuchillo que habría utilizado el atacante.

No se había confirmado en estado en que se encontraba el herido, dado que se encontraba en plena evaluación por parte de los profesionales médicos.