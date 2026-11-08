Triunfazo de Cipo en Salta: le ganó a Antoniana y tiene medio boleto a semifinales

El albinegro generó más ante un rival muy nervioso, que tuvo dos expulsados en la tarde del domingo.

Cipolletti arrancó el camino por el segundo ascenso a la Primera Nacional de la mejor manera. Luego de caer en la final ante San Martín de Formosa , el equipo de Fabián Enríquez derrotó a Juventud Antoniana por 1 a 0 en Salta , por la ida de los cuartos de final de la Reválida del Federal A.

El encuentro se disputó en el estadio Fray Honorato Pistoia, donde Cipolletti logró un resultado que le permite llegar bien parado a la revancha, el domingo que viene en La Visera de Cemento.

Yago Piro anotó el único tanto del encuentro a los 41 minutos del segundo tiempo.

El equipo rionegrino cuenta con una ventaja deportiva por su participación en la final por el primer ascenso. Si el resultado global termina igualado, Cipo avanzará a las semifinales.

Cambios que funcionaron

El entrenador decidió modificar el dibujo táctico para el comienzo de la serie y la principal novedad estuvo en el fondo, con una línea de tres centrales integrada por Yago Piro, Cristian González y Víctor Manchafico.

Por los costados se ubicaron Trejo y Nehuén García, con funciones de laterales-volantes.

En el mediocampo Sergio Ranquehue y Fernando Pettinerolli ingresaron en la formación titular, mientras que Leandro Vella comenzó el encuentro en el banco de suplentes.

El Albinegro afrontó el compromiso con dos ausencias importantes: Gonzalo Lucero por lesión y Andrés Almirón suspendido.

El partido

La paridad de los primeros minutos y la falta de situaciones de gol reflejó lo complejo de estas instancias. Antoniana empezó muy nervioso con las decisiones arbitrales, a tal punto que se fue expulsado Sergio Maza, DT local.

Cipo se mostró aplicado en lo táctico, cubriendo lo ancho del campo con mucha actividad en los laterales. En defensa no pasó sobresaltos, pero en ataque le faltó algo de profundidad.

El primer simbronazo de la serie llegó con la expulsión de Ignacio Sanabria. Iban 20 minutos cuando el lateral izquierdo, que ya estaba amonestado, cometió otra durísima infracción sobre Nicolás Peralta y el árbitro Cavallero no tuvo más alternativa que sacarle la segunda amarilla y consecuente roja.

Con la diferencia numérica a favor, Cipo tuvo las más claras con los intentos de Peralta desde afuera y una pirueta de Yago Piro tras un tiro libre que pasó cerca.

Ya en el complemento, el Capataz tuvo algo más de juego con los ingresos de Brandon Obregón y Leandro Vella. Pasando el cuarto de hora, Acevedo asistió a Peralta y el Tucu falló desde el punto del penal porque su remate salió al cuerpo del arquero.

Después, Trejo estuvo a punto de abrir la cuenta de cabeza, pero la pelota salió cerca.

Los dos entrenadores siguieron moviendo el banco y en ese contexto Cipo aprovechó las circunstancias. Llegando a los 41', un centro de Vella encontró a Yago Piro por el medio del área y el marcador central le dio el gol a la visita.

En esa misma acción, se fue expulsado el arquero Abraham por protestar y como Antoniana ya no tenía cambios, el ingresado Vicedo tuvo que ponerse el buzo.

Ya en el tramo final, con dos jugadores más que su rival, el albinegro fue inteligente y cerró una victoria que le da medio boleto a semifinales. Para pasar de fase, Juventud debería ganar por dos goles de diferencia en La Visera, donde Cipo ha sido casi invencible esta temporada.

Síntesis

Juventud Antoniana: Facundo Abraham; Nahuel Gómez, Monti, Santiago López e Ignacio Sanabria; Jhon Palacios, Joaquín Iturrieta, Tomás Assennato y Tadeo Marchiori; Pedro Mune y Pablo Palacios Alvarenga. DT: Sergio Maza.

Cipolletti: Facundo Crespo: Nicolás Trejo, Yago Piro, Cristian González, Víctor Manchafico y Nehuén García; Marcos Pérez, Sergio Ranquehue y Fernando Pettinerolli; Federico Acevedo y Martín Peralta. DT: Fabián Enríquez.

Gol: ST 41 Yago Piro (C)

Cambios: ST 10 Humberto Esparza y Matías Vicedo por Assennato y P. Alvarenga (JA), 11 Brandon Obregón y Leandro Vella por Ranquehue y Pettinerolli (C), 25 Tomás Costilla y Facundo Fernández por Palacios y Gómez (JA), 30 Genaro Bracamonte por Muné (JA), 36 Sebastián Rivas por García (C).

Expulsado: ST 20 Sanabria (JA)

Árbitro: Lucas Cavallero

Estadio: Fray Honorato Pistoia