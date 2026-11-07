Cipolletti LMCipolletti Club Cipolletti Lo escrachan tirando basura en la calle en Cipolletti y se expone a multa de hasta $ 12 millones

Un vecino difundió las imágenes que llegaron a las autoridades municipales. En los próximos días sería notificado de la infracción. Agregar LM Cipolletti a







El vehículo que fue denunciado por un vecino.

Un nuevo episodio de falta de compromiso ambiental desató la indignación de la comunidad en el barrio Anai Mapu. Un vecino del sector registró en video el momento preciso en que el conductor de un vehículo arrojaba residuos en la vía pública, una maniobra que no solo afecta la limpieza urbana, sino que promueve la formación de un minibasural y genera un foco infeccioso riesgoso para la salud de las familias del lugar.

El material audiovisual captó en detalle el accionar del infractor y permitió precisar los datos del vehículo involucrado, que sería una camioneta Peugeot Partner. Tras la difusión de las imágenes, las pruebas fueron presentadas ante las autoridades de la Municipalidad de Cipolletti, que confirmaron a LM Cipolletti que en las próximas horas notificarán al involucrado de la infracción.

Desde la Muni de Cipolletti confirmaron el hecho a LMC. Estefania Petrella El sujeto que ya fue identidicado Con la evidencia aportada por el vecino, las actuaciones municipales habrían permitido identificar al titular del utilitario. Desde la comuna avanzan en el procedimiento administrativo para determinar las responsabilidades legales correspondientes e imponer la multa estipulada para el arrojo clandestino de basura en espacios públicos.