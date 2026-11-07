Impactante choque en Cipolletti frente a un complejo de fútbol
Ocurrió este sábado por la tarde y generó preocupación en la zona. Qué se sabe hasta el momento.
Un impactante accidente de tránsito se produjo este sábado por la tarde en Cipolletti, a la altura del predio deportivo Cancha Rayada. Por motivos que aún se intentan establecer, un vehículo particular de color blanco colisionó frontalmente contra la parte posterior de una camioneta de gran porte que circulaba en su mismo sentido.
A raíz del violento impacto, el automóvil sufrió graves daños materiales en todo el sector del capó, el motor y el frente, quedando completamente incrustado debajo del paragolpes trasero y la caja del rodado mayor.
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Vecinos, transeúntes y personas que se encontraban en el predio deportivo acudieron de inmediato para asistir a los involucrados en los primeros minutos posteriores al choque.
Gran despliegue
Efectivos de la comisaría 32 y personal de Tránsito se desplegaron en el lugar para ordenar la circulación vehicular, cortar de forma preventiva el tramo de la avenida afectado y llevar a cabo las pericias mecánicas de rigor.
Hasta el momento, las autoridades no han informado el parte oficial sobre el estado de salud de las personas, aunque extraoficialmente trascendió que solo se habrían registrado "daños materiales".
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