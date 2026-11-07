La investigaban desde agosto por vender cocaína: qué encontraron al allanar su vivienda

La Policía Federal siguió durante meses los movimientos sospechosos en un domicilio. La investigación derivó en un operativo con intervención de la Justicia Federal en Río Negro.

Una mujer terminó detenida tras un allanamiento por venta de cocaína en General Roca.

Un operativo de la Policía Federal Argentina ( PFA ) terminó con una mujer detenida en General Roca , luego de una investigación por comercialización de estupefacientes que se extendió durante varios meses en la zona noroeste de la ciudad.

El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada sobre avenida San Juan al 3900, donde los investigadores encontraron dosis de cocaína, dinero en efectivo y distintos elementos que podrían resultar importantes para determinar cómo funcionaba la presunta actividad ilegal.

Entre los objetos secuestrados apareció un posnet , dispositivo utilizado habitualmente para realizar cobros electrónicos . Su presencia llamó la atención durante el operativo, aunque las autoridades todavía no confirmaron si era utilizado para concretar las transacciones investigadas.

La intervención fue el resultado de una serie de tareas de inteligencia y vigilancia. La investigación permitió identificar movimientos sospechosos en el domicilio y reunir elementos para solicitar una medida judicial.

Una investigación que comenzó en agosto

Según la información difundida por la Policía Federal, efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Roca comenzaron a realizar tareas de relevamiento en distintos sectores de la ciudad para detectar posibles actividades vinculadas con el narcotráfico.

Durante esos trabajos, los investigadores identificaron a una mujer que presuntamente utilizaba una vivienda de la zona noroeste para almacenar y comercializar sustancias prohibidas. Los movimientos registrados motivaron la continuidad de las tareas de vigilancia.

Con el avance de las averiguaciones, los efectivos reunieron información que fue incorporada a la investigación judicial. El objetivo era establecer si en el inmueble se desarrollaban actividades relacionadas con la venta de cocaína.

La causa quedó bajo la intervención del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal de Roca, con participación del fiscal Sebastián Gallardo y del auxiliar fiscal Francisco Ernesto Iglesia Frezzini.

A partir de los elementos reunidos durante la investigación, se avanzó con el allanamiento del domicilio señalado. El procedimiento permitió ingresar a la propiedad, identificar a la persona investigada y secuestrar distintos objetos de interés.

Cocaína, dinero y un posnet entre los elementos secuestrados

Durante el allanamiento, los efectivos federales concretaron la detención de una mujer argentina, mayor de edad, que quedó vinculada a la investigación por presunta comercialización de estupefacientes en la vivienda de avenida San Juan.

En el interior del inmueble encontraron varias dosis de cocaína, además de dinero en efectivo que los investigadores relacionaron con las operaciones bajo sospecha. Todos los elementos quedaron incorporados a la causa judicial.

También fueron secuestrados tres teléfonos celulares, una balanza de precisión y un posnet. Los dispositivos electrónicos podrían aportar información relevante para reconstruir los movimientos investigados, aunque todavía no se difundieron resultados de eventuales peritajes.

Tras el procedimiento, la detenida quedó a disposición de la Justicia Federal, en el marco de una investigación por presunta infracción a la legislación vigente sobre estupefacientes. La causa continuará con las actuaciones correspondientes.

Cómo denunciar la venta de drogas de manera anónima

En el marco de este procedimiento, la Policía Federal Argentina recordó que los vecinos pueden aportar información sobre posibles actividades relacionadas con la comercialización de estupefacientes mediante canales de denuncia gratuitos y anónimos.

Las personas que tengan datos sobre presuntos puntos de venta de drogas pueden comunicarse al 0800-333-7642, una línea habilitada para recibir información que pueda contribuir al desarrollo de investigaciones vinculadas con el narcotráfico.

También se encuentra disponible el correo electrónico [email protected], donde se pueden enviar datos sobre situaciones sospechosas. La información recibida puede servir para orientar nuevas tareas de investigación de las fuerzas federales.