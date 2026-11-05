Está acusado de amenazar a vecinos con armas, incendiar una vivienda y atacar a dos personas. La Justicia le dictó prisión preventiva hasta febrero.

Entró a una casa mientras dormían, la prendió fuego y golpeó a dos personas: quedó preso.

Una escalada de violencia que incluyó amenazas con armas, agresiones físicas y el incendio de una vivienda terminó con un hombre en prisión preventiva en Cinco Saltos . Está acusado de ingresar sin autorización a una casa mientras sus ocupantes dormían, arrojar combustible y prender fuego el interior del inmueble. Antes de escapar, también habría golpeado a dos personas con una herramienta metálica.

El sospechoso fue detenido este miércoles durante un procedimiento de la Comisaría 32 de Cipolletti , luego de que se detectara que tenía una orden de captura vigente . Tras la formulación de cargos, la Justicia dispuso que permanezca detenido hasta febrero de 2027.

Según la investigación encabezada por la fiscal Judith Saccomandi , los hechos comenzaron durante la tarde del 19 de octubre, cuando efectivos de la Comisaría 7.ª acudieron a una vivienda de la calle Viedma por una denuncia de amenazas con armas contra una familia.

Al llegar la Policía, el sospechoso escapó e ingresó a la casa de un familiar luego de forcejear con un efectivo. En ese domicilio se secuestró un arma de aire comprimido.

Pero la situación no terminó allí. Durante la madrugada del 20 de octubre, el hombre regresó a la zona con un arma larga, amenazó a varios vecinos e incluso habría apuntado contra un policía antes de escapar nuevamente por los techos.

Entró mientras dormían, arrojó combustible y provocó un incendio

El episodio más grave ocurrió cerca de las 5:50. De acuerdo con la acusación fiscal, el hombre volvió a la vivienda de la calle Viedma con un bidón de combustible y un crique hidráulico.

Ingresó sin autorización mientras las víctimas dormían, arrojó un líquido acelerante y prendió fuego el interior de la propiedad.

En medio del ataque, también agredió a dos personas en la cabeza con la herramienta metálica. Ambas sufrieron heridas cortopunzantes y traumatismos de carácter leve.

La Fiscalía encuadró los hechos como amenazas con arma, violación de domicilio, lesiones e incendio con peligro de muerte, todos atribuidos al hombre en calidad de autor.

Los videos de Instagram y las pruebas que reunió la Fiscalía

Para sostener la acusación, el Ministerio Público Fiscal incorporó los testimonios de las víctimas y de testigos presenciales, además de informes policiales y pericias del Gabinete de Criminalística.

Durante los relevamientos se recolectaron muestras de sangre, rastros de líquido combustible y registros fotográficos de los daños provocados en la vivienda.

También se sumó el trabajo de la Brigada de Investigaciones, que analizó videos publicados por el propio imputado en su cuenta de Instagram y que documentaban parte de los episodios.

Quedó en prisión preventiva hasta febrero de 2027

Durante la audiencia, la fiscal Judith Saccomandi solicitó la prisión preventiva al considerar que existían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

El defensor oficial Sebastián Nolivo no cuestionó la formulación de cargos ni la calificación legal, aunque se opuso a la detención preventiva y pidió que se analizaran medidas menos restrictivas.

Finalmente, la jueza de Garantías Amorina Sánchez Merlo aceptó los cargos, habilitó una etapa penal preparatoria de cuatro meses y dispuso que el acusado permanezca en prisión preventiva hasta febrero de 2027.