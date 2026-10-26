Lo imputaron y quedó preso por un raid de robos a comercios del centro cipoleño, donde sufrieron pérdidas millonarias

El sujeto está acusado de cometer siete hechos entre robos y hurtos. En uno de ellos habría desvalijado una tienda de la calle Roca.

Un comercio de Cipolletti sufrió un importante robo de mercadería en plena madrugada. El supuesto autor, acusado de otros hechos similares, quedó imputado en prisión preventiva.

El Ministerio Público Fiscal de Cipolletti formuló cargos contra un hombre acusado de haber perpetrado siete hechos contra la propiedad entre agosto y octubre de este año en distintos comercios del centro de la ciudad. A pedido de la Fiscalía, el juez interviniente tuvo por formulados los cargos y dispuso la prisión preventiva del imputado.

Durante la audiencia de formulación de cargos que se realizó este lunes, la fiscal Alejandra Altamira detalló cada uno de los hechos endilgados.

Los dos primeros ocurrieron los días 15 y 18 de agosto en sucursales del supermercado La Anónima, cuando el acusado habría intentado sustraer tres chocolates y, posteriormente, habría ocultado entre sus prendas dos cortes de carne y una bandeja de facturas, todo ello por un valor cercano a los 100.000 pesos. En ambos casos intervino personal policial que cumplía servicios adicionales de seguridad, lo que permitió recuperar y restituir inmediatamente la mercadería.

Reventar las puertas

Una semana después, en un comercio ubicado en la esquina de las calles 9 de Julio y Sáenz Peña, el hombre habría forzado la cerradura de la puerta de ingreso y sustraído dinero de la caja registradora. Esto pudo inferirse a partir de una investigación preliminar que incorporó registros de cámaras de seguridad, entrevistas e informes policiales de análisis comparativo de imágenes.

La Fiscalía, integrada también por la adjunta Florencia Piantoni, atribuyó al imputado -además- otros dos robos ocurridos los días 14 y 17 de octubre en un mismo local de una hamburguesería de calle Belgrano, al que habría ingresado luego de violentar las cerraduras. De ese lugar, según las denuncias realizadas por sus propietarios, habría sustraído una suma estimada entre uno y dos millones de pesos y las propinas del personal, cuyo monto no pudo determinarse. Los ingresos quedaron registrados por cámaras de seguridad.

El sexto hecho investigado ocurrió el 23 de octubre en un comercio de indumentaria de calle Roca al 100, al que también habría ingresado luego de romper la puerta de vidrio. De allí habría sustraído seis pantalones de jean, quince prendas de vestir y otras diez prendas, entre blazers y camisas. El perjuicio denunciado comprende tres millones de pesos en mercadería y 2,6 millones por la reparación de la puerta.

Un día después, en un comercio de calle España, también habría roto, según la Fiscalía, la puerta de acceso y sustraído treinta remeras y diversos accesorios, entre riñoneras, bolsos, bandoleras, gorras y billeteras. El perjuicio económico fue estimado en tres millones de pesos.

Como sustento de la acusación, el Ministerio Público Fiscal presentó actuaciones policiales, denuncias, entrevistas, registros fílmicos, informes de identificación y análisis de imágenes, además de inspecciones oculares y fotografías realizadas por personal del Gabinete de Criminalística.

Los hechos fueron calificados provisoriamente como dos delitos de "hurto simple en grado de tentativa" y cinco delitos de "robo simple", todos atribuidos en calidad de autor y en concurso real, conforme a los artículos 42, 45, 55, 162 y 164 del Código Penal.

La defensa, ejercida por el defensor oficial Sebastián Nolivo, no manifestó objeciones y destacó que había analizado previamente la evidencia presentada. Tras escuchar las intervenciones de las partes, el juez de garantías Juan Pedro Puntel tuvo por formulados los cargos en los términos solicitados por la Fiscalía así como la imposición de la prisión preventiva por el término de cuatro meses.

Se llevó la ropa en brazos

Uno de los comercios mencionado en la lista de la Fiscalía es la tienda DAGUS, ubicado en calle Roca 162, a pocos metros de una de las zonas comerciales más transitadas de la ciudad. Sus propietarios descubrieron lo ocurrido varias horas después, cuando llegaron para comenzar la jornada laboral.

En diálogo con LM Cipolletti, María Agustina, propietaria del establecimiento, relató cómo se enteraron del episodio. "Ayer (por el viernes último) a las 2:20 de la madrugada dos personas rompieron la puerta del local y se llevaron mercadería y demás productos", explicó.

El local de ropa femenina fue inaugurado en enero de 2026 y, según explicó su propietaria, nunca antes había sufrido un episodio de estas características.

La policía logró indicios que permitió rastrear al sospechoso. Fueron relevantes las imágenes de cámaras de seguridad de la zona, que permitieron observar a uno de los presuntos delincuentes mientras caminaba por la vía pública. En los videos pudieron observar al sujeto que circula cargando en sus brazos varias prendas que se había apoderado en el local.