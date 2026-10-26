Crimen en Allen: el autor de los disparos está identificado

La Policía identificó al sospechoso de disparar en el barrio Colonizadora del Sur y matar a una mujer. La hipótesis principal apunta a una disputa previa.

La Policía de Río Negro confirmó que fue identificado el presunto autor del ataque armado ocurrido en el barrio Colonizadora del Sur , en la ciudad de Allen , que se cobró la vida de una mujer, de apellido Gutiérrez , de 34 años . El avance en la causa fue confirmado por el segundo jefe de la Regional Segunda, comisario inspector Carlos Freydoz , quien señaló que el tirador está individualizado, aunque todavía no fue detenido.

El foco de las actuaciones policiales y judiciales está puesto en esclarecer el trasfondo del hecho. La principal hipótesis sostiene que la vivienda donde ocurrió el crimen funcionaba como un punto de venta clandestina de bebidas alcohólicas . Tres días antes de las detonaciones, el sospechoso habría intentado comprar alcohol fiado en el lugar y, ante la negativa de los moradores, se habría generado un altercado previo que desencadenó el posterior ataque a balazos, según relató el jefe policial.

La secuencia del hecho comenzó el domingo alrededor de las 16:20 , cuando personal de la Comisaría 33 acudió al sector de la pasarela del barrio tras recibir alertas por un desorden. En esa primera intervención no se registraron agresiones directas, pero apenas 15 minutos después, un segundo llamado advirtió sobre detonaciones de arma de fuego en la misma propiedad.

La Policía confirmó que el principal sospechoso del crimen ya fue identificado.

Al regresar al lugar, los efectivos encontraron a la víctima herida en el patio del inmueble con un disparo en el sector izquierdo del pecho. Ante la urgencia, fue trasladada en el mismo patrullero hacia el Hospital Ernesto Accame, sitio al que ingresó sin signos vitales. La mujer, oriunda de Allen, no vivía en la casa, sino que se encontraba de visita por ser la pareja de uno de los residentes del lugar, informó Freydoz a través de LU19.

La causa judicial y la búsqueda del agresor

En relación con la figura legal, la investigación se tramita como homicidio y no como femicidio, al no haberse detectado un vínculo previo entre la víctima y el agresor. "Por ahora no se ha determinado que había algún nexo, alguna relación entre la víctima y el victimario", precisó el comisario Freydoz.

Respecto del sospechoso, las autoridades informaron que no posee antecedentes delictivos conocidos en el ambiente policial. Tras efectuar los disparos, el atacante escapó del lugar llevándose el arma empleada. En la escena del crimen trabajó personal del gabinete criminalístico, la brigada de investigaciones y la fiscalía para concretar diligencias que permitan dar con su paradero.