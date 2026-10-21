Violento asalto a una pareja de comerciantes mayores: el inesperado dato que usaron para amenazarlos de muerte

Los asaltantes irrumpieron en un comercio, redujeron a la pareja dueña del local con lo que sería gas pimienta y atacaron al hombre de 75 años. Se llevaron toda la recaudación

Entraron encapuchados, los amenazaron de muerte y golpearon a un comerciante de 75 años para robarle más de medio millón. Foto: Captura Google Maps.

Un violento asalto tuvo como víctimas a una pareja de comerciantes de Allen durante la mañana de este miércoles. Tres delincuentes encapuchados irrumpieron en el local, utilizaron lo que sería gas pimienta para reducir a los propietarios y los llevaron hacia la parte trasera del negocio, donde los amenazaron de muerte y golpearon al hombre, de 75 años .

El hecho ocurrió alrededor de las 10:40 en el comercio Dieguito, ubicado en la intersección de Primeros Pobladores y Jujuy. Las víctimas tienen 67 y 75 años y fueron sorprendidas por los asaltantes mientras se encontraban en el lugar.

Según la denuncia que dio a conocer AN Allen, los tres delincuentes actuaron con violencia desde el momento en que ingresaron al negocio. Después de reducir a la pareja con una sustancia que sería gas pimienta , la trasladaron hacia la parte trasera del local.

Allí, los asaltantes comenzaron a exigir dinero y golpearon al hombre de 75 años. Durante el ataque, también lo amenazaron de muerte y le dijeron que sabían que la pareja tenía tres hijos que trabajan en la actividad petrolera.

El botín fue de $600.000 y siguieron golpeando al comerciante

Los delincuentes se llevaron una riñonera que contenía aproximadamente $600.000, correspondientes a la recaudación del día anterior.

Sin embargo, la agresión no terminó con la entrega del dinero. De acuerdo con la denuncia, cuando advirtieron que las víctimas no tenían más efectivo, continuaron golpeando al propietario antes de escapar.

La situación motivó un pedido de asistencia médica. Personal de Bomberos Voluntarios solicitó la presencia policial en el lugar luego de que se requiriera una ambulancia.

Investigan el violento asalto en Allen

Efectivos de la Comisaría Sexta acudieron al comercio y tomaron conocimiento de lo ocurrido. El hecho fue encuadrado inicialmente como robo calificado en poblado y en banda.

La investigación busca identificar a los tres asaltantes y reconstruir cómo se desarrolló el ataque contra la pareja de comerciantes.

Confesó otro ex policía y va preso por el violento asalto a un matrimonio de comerciantes cipoleño

Enzo Ramón García, el ex policía de la fuerza rionegrina que había alcanzado el grado de Oficial Inspector y prestaba servicios en una comisaría de General Roca, fue condenado este miércoles a 7 años y 2 meses de prisión tras confesar en un juicio abreviado que participó en el violento asalto cometido contra un matrimonio mayor de Cipolletti, conocidos por desempeñarse durante muchos años en el rubro comercial.

La pena que recibió García, quien fue el primero en ser atrapado por el hecho y no quería que su identidad y rostro se difundiera públicamente, se suma a la que recibió en agosto último Matías Ezequiel Llamonao, también Oficial Inspector de la misma institución, quien deberá cumplir 9 años y 4 meses tras las rejas.

La investigación permitió determinar que el brutal golpe fue ejecutado por una banda mixta, integrada por miembros de la policía provincial y delincuentes comunes, entre ellos Luciano Exequiel Juan, oriundo de Neuquén, quien fue imputado por el caso y por estafas.