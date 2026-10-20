La Policía intervino en dos hechos ocurridos en distintos momentos: un hombre entregó un arma de fuego y otro fue detenido tras intentar llevarse perfumes de un supermercado.

Tensión en Cipolletti: un hombre con un arma y otro detenido por intentar robar en un supermercado.

Dos procedimientos policiales realizados en Cipolletti dejaron como saldo un arma de fuego secuestrada preventivamente y un hombre de 46 años detenido por el presunto intento de hurto de perfumes en un supermercado. Los episodios ocurrieron en distintos puntos de la ciudad y quedaron bajo intervención de la Fiscalía de turno.

Uno de los operativos se desplegó tras una alerta por la presencia de un hombre armado y alterado . En el otro caso, personal de seguridad de un comercio retuvo a un sospechoso que habría intentado llevarse productos sin pagarlos.

El primer procedimiento se inició cerca de las 21:30 de este lunes, luego de que se alertara sobre un hombre que tendría un arma de fuego y se encontraría alterado, presuntamente bajo los efectos de estupefacientes.

Ante esta situación, efectivos de la Comisaría 24° se dirigieron al lugar para intervenir. Tras tomar contacto con el hombre, lograron que depusiera el arma y controlaron la situación.

El arma de fuego fue secuestrada de manera preventiva para avanzar con las diligencias correspondientes y evitar que continuara en circulación mientras se esclarecen las circunstancias del episodio.

En el lugar también intervino personal de Criminalística, que realizó las tareas técnicas para documentar el procedimiento. Además, se dio intervención a la Fiscalía de turno, ante la cual quedó a disposición el hombre involucrado.

Intentó llevarse perfumes de un supermercado y terminó detenido

El segundo hecho ocurrió el domingo, alrededor de las 18:35, cuando personal de seguridad de un supermercado tenía demorado a un hombre de 46 años por el presunto intento de llevarse perfumes sin abonarlos.

Tras recibir el aviso, efectivos de la Comisaría 32° intervinieron en el lugar y trasladaron al sospechoso a la dependencia policial para continuar con las actuaciones.

También se recibió la denuncia correspondiente y se dio intervención a la Fiscalía de turno, que deberá determinar cómo continúa la investigación por el presunto hurto.

Ambos episodios requirieron la intervención policial en Cipolletti, aunque se produjeron en circunstancias diferentes y quedaron sujetos a las actuaciones judiciales correspondientes.

Imputaron a los dos robacables detenidos en el barrio Manzanas del Sol

Los dos jóvenes detenidos días atrás en un barrio de Cipolletti por intentar robar cables del alumbrado público fueron imputados en una audiencia de formulación de cargos realizada este lunes por la mañana. Uno de ellos quedó en prisión preventiva porque cuenta con antecedentes penales. El otro deberá cumplir con pautas de conducta hasta el juicio.

Según detalló el fiscal Diego Vásquez, el hecho investigado ocurrió el jueves 15 de octubre alrededor de las 18 en la esquina de las calles Carlos Gardel y Matos Rodríguez, en el barrio Manzanas del Sol, aledaño al club Marabunta.

En esa oportunidad, ambos acusados sustrajeron aproximadamente 9 metros de cable del alumbrado público y fueron aprehendidos a los pocos metros por efectivos de la Comisaría 32° con el material en su poder.

El operativo contó con la colaboración de vecinos que advirtieron a los dos sospechosos realizar la maniobra en uno de los postes de luz. Al llegar al lugar, los policías identificaron a dos jóvenes de 23 años y constataron que uno de los postes presentaba un elemento de hierro insertado en su abertura. Además, en la esquina de Antártida Argentina encontraron otro poste con signos de manipulación y el cableado removido.

Durante el procedimiento, los uniformados solicitaron a los sujetos que exhibieran voluntariamente el contenido de una mochila. En su interior encontraron un tramo de cable y dos guantes blancos, elementos que fueron secuestrados. Uno tiene domicilio en Cipolletti y el otro se encuentra en situación de calle.