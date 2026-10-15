Dos jóvenes de 19 y 20 años fueron detenidos en Cipolletti tras ser descubiertos sobre una Toyota Hilux. La Policía recuperó varios elementos.

Los sorprendieron sobre una camioneta a la madrugada, intentaron escapar y terminaron detenidos en Cipolletti.

Dos jóvenes fueron sorprendidos durante la madrugada de este jueves mientras estaban sobre la caja de una camioneta estacionada en Cipolletti. Al advertir la presencia policial, escaparon a pie , pero los efectivos lograron alcanzarlos a pocas cuadras y quedaron detenidos por un intento de robo .

El procedimiento se registró alrededor de las 4.48 , durante una recorrida preventiva de efectivos de la Comisaría 24° de la Policía de Río Negro.

Los policías patrullaban la zona cuando observaron a dos hombres, de 19 y 20 años , sobre la caja de una Toyota Hilux blanca. Al notar que habían sido descubiertos, ambos abandonaron el lugar y emprendieron la fuga .

Sin embargo, el seguimiento policial permitió interceptarlos metros más adelante, en la esquina de Juan XXIII y Río Salado, donde fueron demorados.

Qué encontraron junto al vehículo

Tras el procedimiento, los efectivos se dirigieron a un domicilio de calle Río Salado y entrevistaron al propietario de la camioneta. El hombre constató que varios elementos habían quedado sobre la calle, luego de ser retirados del vehículo.

Entre los objetos hallados había una caja de herramientas, tres baldes con repuestos industriales y un bidón transparente.

Intervino Criminalística y quedaron detenidos

En el lugar trabajó personal del Gabinete de Criminalística, que realizó las diligencias correspondientes para sumar pruebas a la investigación.

Además, intervino el fiscal de turno, quien entrevistó al damnificado y dispuso la extracción de fichas dactilares de los dos sospechosos.

Finalmente, ambos jóvenes quedaron detenidos por el delito de robo en grado de tentativa.

Robó en un comercio céntrico de Cipolletti y escapó al ver a la Policía

Otro robo se registró en un comercio de Cipolletti y terminó con un joven de 19 años detenido y una mochila repleta de mercadería secuestrada. El sospechoso fue localizado por efectivos policiales luego de que un comerciante alertara sobre la sustracción de productos de su negocio.

El procedimiento se realizó cerca de las 12:50, cuando personal de la Comisaría 4° llevaba adelante tareas de prevención y fue advertido sobre el hecho en la zona de la calle 25 de Mayo.

Según la información policial, el comerciante aportó características de las personas señaladas por el robo. Con esos datos, los efectivos recorrieron el sector hasta localizar a dos sospechosos.

Al advertir la presencia de los uniformados, ambos intentaron escapar, pero fueron interceptados e identificados.

Durante el procedimiento, los policías comprobaron que el joven de 19 años llevaba una mochila con numerosos objetos cuya procedencia deberá establecerse en el marco de la investigación.

Qué encontraron dentro de la mochila

Entre los elementos secuestrados había productos de perfumería, artículos para el cabello y utensilios de cocina, además de botellas, envases y recipientes.

Personal del Gabinete de Criminalística intervino en el procedimiento y realizó las diligencias periciales correspondientes para documentar la mercadería y avanzar con las actuaciones judiciales.

Un detenido y otra persona identificada

Tras la intervención policial, el joven fue trasladado a la Comisaría 4° y, luego de la comunicación con las autoridades judiciales, quedó imputado por el delito de hurto.

En tanto, la otra persona involucrada, una mujer de 40 años, fue identificada, aunque la fiscalía no dispuso medidas en su contra.

La investigación buscará establecer la procedencia de los elementos secuestrados y su vinculación con la denuncia presentada por el comerciante.