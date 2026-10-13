La Policía recuperó una Citroën Berlingo robada mientras su conductor hacía entregas y secuestró un Chevrolet Onix con un pedido judicial vigente.

Robaron una camioneta en pleno reparto y un sistema detectó un auto buscado desde 2022 en Cipolletti.

Dos procedimientos policiales permitieron recuperar una camioneta robada y detectar un auto que era buscado por la Justicia desde hace casi cuatro años en Cipolletti. Los operativos se realizaron este lunes e involucraron un despliegue para localizar un vehículo sustraído y el sistema de lectura de patentes del 911.

Uno de los hechos comenzó cuando un repartidor dejó su Citroën Berlingo en marcha mientras realizaba entregas y un hombre aprovechó la situación para llevársela . En otro procedimiento, una alerta tecnológica permitió identificar un Chevrolet Onix que tenía un pedido de secuestro judicial vigente desde noviembre de 2022.

El primer episodio ocurrió este lunes, cuando el conductor de una Citroën Berlingo realizaba tareas de reparto en Cipolletti. Según la información policial, había dejado el utilitario en marcha y un hombre aprovechó ese momento para escapar con el vehículo.

Tras recibir la denuncia, efectivos de la Subcomisaría 79° pusieron en marcha un operativo cerrojo para intentar localizar la camioneta.

La búsqueda dio resultado en la zona de Circunvalación y Esquiú, donde el rodado fue encontrado abandonado.

Qué encontraron en el lugar donde apareció la Berlingo

Luego de recuperar el vehículo, intervino el Gabinete de Criminalística para realizar las pericias correspondientes y buscar posibles rastros que permitan esclarecer el robo.

La investigación continúa para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho e identificar al responsable de la sustracción.

Por el momento, la información policial no precisó si se produjeron detenciones vinculadas con este episodio.

Un sistema del 911 detectó un auto buscado desde 2022

El segundo procedimiento se realizó el lunes 12 sobre calle General Paz, cuando el sistema de lectura de patentes del 911 detectó que un Chevrolet Onix registraba un requerimiento judicial pendiente.

A partir de la alerta, personal de la Comisaría 4° verificó la información y confirmó que el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente.

La medida había sido emitida el 14 de noviembre de 2022 por el Juzgado de Juicios Ejecutivos de Neuquén.

Qué pasó con el Chevrolet Onix secuestrado

Una vez corroborada la vigencia de la orden judicial, los efectivos procedieron al secuestro del automóvil y lo trasladaron a la Comisaría 4° de Cipolletti.

Allí continuaron las actuaciones correspondientes para dar cumplimiento a lo dispuesto por la autoridad judicial.

Los dos procedimientos se desarrollaron mediante intervenciones policiales diferentes: uno permitió recuperar un utilitario sustraído durante una jornada de reparto y el otro detectar, mediante tecnología de lectura de patentes, un vehículo con un requerimiento judicial pendiente.