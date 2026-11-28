Delincuentes forzaron el portón de una vivienda sobre calle América. Efectivos de comisaría 32° recuperaron parte del botín gracias al aporte de cámaras de seguridad.

Un procedimiento de la Policía de Río Negro en el barrio La Paz de Cipolletti permitió recuperar una de las dos bicicletas que habían sido robadas minutos antes de una vivienda ubicada sobre calle América.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 32° , quienes desplegaron un rastrillaje por diferentes sectores de la ciudad tras recibir la denuncia del damnificado. Durante las recorridas interceptaron a un hombre.

El episodio delictivo ocurrió alrededor de las 20 del viernes, cuando delincuentes aprovecharon la oportunidad para forzar el portón de ingreso de una propiedad y apoderarse de dos rodados que se encontraban en el interior del inmueble.

Según la información policial, los elementos sustraídos eran dos bicicletas marca Raleigh, una de color rosa con negro y otra negra con rojo. Las características aportadas por el denunciante resultaron importantes para orientar la búsqueda.

Tras tomar conocimiento de lo sucedido, los uniformados iniciaron un operativo de búsqueda que se extendió hasta el barrio La Paz, donde finalmente lograron localizar uno de los rodados denunciados como robados por su propietario.

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El operativo policial en el barrio La Paz de Cipolletti

En el marco de las tareas desplegadas, los efectivos de la Comisaría 32° ingresaron al barrio La Paz por la entrada 5 y avanzaron hacia el sector conocido por los vecinos como el Playón.

Durante el recorrido por ese sector de Cipolletti, los policías observaron a un hombre que circulaba a bordo de una bicicleta cuyas características eran similares a las de uno de los rodados sustraídos minutos antes.

Ante esta situación, los uniformados interceptaron al sujeto y procedieron a resguardar la bicicleta para avanzar con las correspondientes averiguaciones y determinar si efectivamente se trataba de uno de los elementos denunciados como robados.

La intervención policial permitió establecer que el rodado encontrado correspondía a una de las bicicletas sustraídas de la propiedad de calle América, por lo que se avanzó con las actuaciones para su posterior restitución.

El procedimiento se complementó con el análisis de las cámaras de seguridad instaladas en la zona donde se produjo el robo, un elemento que permitió obtener información relevante sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Estefania Petrella

Las cámaras de seguridad, claves en la investigación

A partir de la revisión de las imágenes, los investigadores advirtieron que la vestimenta del hombre interceptado en el barrio La Paz coincidía con la que llevaba una persona que había quedado registrada durante el robo.

Este dato fue incorporado a las averiguaciones realizadas por el personal policial, aunque la coincidencia de las prendas de vestir no implica por sí sola una determinación definitiva sobre la responsabilidad del sujeto en el delito.

Finalmente, tras corroborar que se trataba de uno de los elementos sustraídos, los efectivos policiales concretaron la devolución de la bicicleta robada a su legítimo propietario, quien había denunciado el hecho ante las autoridades.