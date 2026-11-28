La víctima, de 23 años, fue amenazada con un arma de fuego durante la madrugada de este sábado. La Policía desplegó una rápida intervención.

Un joven de 23 años fue víctima de un violento robo a mano armada en General Roca , donde dos delincuentes lo interceptaron en la vía pública, lo obligaron a ingresar a una vivienda y lo golpearon para sustraerle sus pertenencias.

El episodio ocurrió durante la madrugada de este sábado y derivó en un operativo policial que permitió detener a dos hombres de 28 años, quienes fueron identificados a partir de las características físicas aportadas por el damnificado.

En el procedimiento intervinieron efectivos de la Subcomisaría 69° de General Roca , quienes fueron alertados sobre lo sucedido a través del sistema 911 Río Negro Emergencias. La rápida intervención permitió recuperar los elementos denunciados como robados.

De acuerdo con la información policial, todo comenzó en inmediaciones de las calles Churrinches y Defensa, donde el joven fue sorprendido por dos sujetos que, mediante el uso de la fuerza, lo obligaron a ingresar a una propiedad.

Lo golpearon, amenazaron con un arma y dejaron descalzo

Según relató la víctima ante los uniformados, los atacantes lo trasladaron hasta una vivienda ubicada sobre calle Churrinches, entre Defensa y Kennedy. Una vez en el interior del inmueble, comenzaron a agredirlo físicamente para concretar el asalto.

En medio de las agresiones, los delincuentes le exhibieron un arma de fuego para intimidarlo y despojarlo de sus pertenencias. Los sujetos se apoderaron de una mochila que contenía un perfume, un desodorante y un par de ojotas.

La violencia del episodio quedó reflejada también en las circunstancias en las que terminó el damnificado, quien quedó descalzo tras el ataque. Posteriormente, brindó información a los efectivos policiales sobre los presuntos responsables y el lugar del hecho.

Con los datos aportados por el joven, el personal de la Policía de Río Negro inició un rastrillaje por las inmediaciones del barrio con el objetivo de localizar a los sospechosos y recuperar los elementos sustraídos.

Uno de los sospechosos se resistió e intentó escapar

Durante las recorridas preventivas, la policía logró interceptar a dos hombres cuyas características físicas coincidían con las descripciones brindadas por la víctima. Al revisar sus prendas, los uniformados encontraron el perfume y el desodorante denunciados como robados.

Sin embargo, el procedimiento atravesó un momento de tensión cuando uno de los sospechosos adoptó una actitud agresiva, comenzó a forcejear con los efectivos policiales e intentó escapar corriendo para evitar que se concretara su detención.

El hombre fue rápidamente reducido por los uniformados, quienes finalmente concretaron la aprehensión de ambos involucrados. Paralelamente, los policías avanzaron con las averiguaciones para localizar la vivienda en la que se habría producido el violento episodio.

A partir de las precisiones aportadas por el damnificado, los efectivos se dirigieron hasta un domicilio ubicado sobre calle Churrinches al 1400, donde fueron recibidos por la propietaria del inmueble, quien resultó ser la madre de uno de los detenidos.

Recuperaron las pertenencias y trasladaron a la víctima al hospital

La mujer autorizó el ingreso del personal policial a la propiedad, donde los uniformados encontraron a simple vista el par de ojotas sustraído durante el asalto. Los elementos recuperados durante el procedimiento fueron reconocidos por la víctima.

En tanto, el joven de 23 años fue trasladado al hospital de General Roca para ser sometido a una revisión médica, debido a las agresiones físicas que sufrió durante el robo. No trascendió la gravedad de las lesiones.

Tras tomar conocimiento de lo sucedido, la Fiscalía de turno dispuso el inicio de una causa judicial por los delitos de robo calificado y resistencia a la autoridad, en el marco de la investigación que involucra a los dos detenidos.