Los efectivos hallaron herramientas de corte y prendas de vestir que podrían ser claves para esclarecer el hecho.

Una investigación por el robo de materiales utilizados en la industria petrolera derivó en un importante operativo policial en las inmediaciones de Catriel , donde efectivos de la Policía de Río Negro lograron secuestrar 114 caños tubing , herramientas de corte y distintas prendas de vestir que podrían resultar fundamentales para esclarecer el hecho.

El procedimiento se concretó en un predio vinculado con la explotación hidrocarburífera , luego de una serie de tareas investigativas desarrolladas por personal de la Comisaría 9° de Catriel para determinar el destino de los materiales sustraídos.

La intervención permitió localizar una importante cantidad de elementos empleados habitualmente en instalaciones petroleras. El hallazgo constituye uno de los principales avances de la investigación, que continúa bajo la supervisión de la Justicia provincial.

Encontraron 114 caños utilizados en la actividad petrolera

Durante el allanamiento, los efectivos realizaron una requisa exhaustiva del establecimiento y encontraron 97 caños tubing de 3 1/2 pulgadas, cuyas longitudes oscilaban entre los seis y nueve metros, además de otros 17 tubos similares.

Estos últimos tenían una extensión aproximada de tres metros cada uno. En total, los investigadores contabilizaron 114 caños vinculados con la actividad hidrocarburífera, que quedaron incorporados a las actuaciones judiciales como parte de los elementos secuestrados.

Los caños tubing son componentes utilizados en la industria del petróleo y el gas, principalmente para transportar fluidos dentro de los pozos de producción. Por sus características, constituyen materiales específicos de las operaciones hidrocarburíferas.

La cantidad de tubos encontrados representa uno de los aspectos más relevantes del procedimiento policial. Los investigadores buscan establecer su procedencia y determinar las circunstancias en las que estos materiales terminaron dentro del predio inspeccionado.

Herramientas y prendas de vestir bajo investigación

Además de los materiales petroleros, el personal de la Policía de Río Negro encontró una amoladora equipada con un disco de corte, herramienta que también fue secuestrada para incorporarla a la investigación judicial.

Durante la inspección también fueron hallados un par de borceguíes y dos camisas de jean con la inscripción "Sima Ingeniería", elementos que podrían aportar información para reconstruir las circunstancias relacionadas con la sustracción investigada.

El listado de objetos incautados se completó con una boina negra y una bombacha de gaucho. Todas las prendas quedaron a disposición de las autoridades para determinar su eventual vinculación con el hecho denunciado.

Por el momento, no se informó oficialmente sobre personas detenidas o imputadas como consecuencia del allanamiento. Tampoco trascendieron detalles sobre la fecha en que ocurrió el robo ni el valor económico de los materiales recuperados.

La Fiscalía y la Defensa de Catriel acordaron concederle una probation a la mujer acusada de amenazas. Cumplió las medidas de conducta y la sobreseyeron. Gentileza

Custodia policial y nuevas medidas judiciales

Una vez finalizada la requisa, los efectivos permanecieron en el establecimiento mediante una consigna policial, con el objetivo de garantizar la preservación de los elementos encontrados y evitar cualquier alteración antes de concretar su retiro.

La custodia se mantuvo hasta el viernes, jornada en la que estaba previsto avanzar con el traslado del material y formalizar su entrega bajo la figura de depositario judicial, conforme a las disposiciones correspondientes.

El resultado del operativo fue comunicado a la fiscal interviniente, quien ordenó las medidas necesarias para asegurar los elementos secuestrados y continuar con las actuaciones destinadas a esclarecer la sustracción de los materiales.