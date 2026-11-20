La investigación policial permitió identificar al sospechoso. Uno de los ataques ocurrió en una dietética, donde amenazó a las empleadas con un cuchillo y escapó con $85 mil.

Un hombre acusado de protagonizar varios robos a mano armada en comercios de Cipolletti fue identificado y quedó detenido luego de una investigación policial.

Se trata de Fernando Martín Retamal , señalado como presunto autor de distintos hechos delictivos ocurridos en establecimientos comerciales de la ciudad. Uno de los episodios investigados tuvo como víctimas a empleadas de una dietética, quienes fueron amenazadas con un arma blanca.

La investigación estuvo a cargo de la Brigada de Investigaciones de Cipolletti y efectivos de la Unidad 24 , quienes lograron identificar al sospechoso mediante el análisis de cámaras de seguridad, testimonios de las víctimas y otras tareas investigativas.

Estefania Petrella

Amenazó a las empleadas de una dietética y escapó con $85 mil

Uno de los hechos ocurrió el pasado 16 de noviembre, alrededor de las 12:30, en una dietética ubicada en la intersección de las calles Falucho y Don Bosco, en Cipolletti, cuando las trabajadoras se encontraban cumpliendo sus tareas habituales.

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, el sospechoso ingresó al establecimiento y exhibió un arma blanca para intimidar a las empleadas. Bajo amenazas, les exigió que entregaran el dinero disponible en la caja registradora del comercio.

Ante la situación de peligro, el hombre consiguió apoderarse de aproximadamente $85.000 en efectivo y escapó del lugar. El episodio motivó una denuncia que permitió iniciar las actuaciones policiales para establecer su identidad y localizarlo.

Los investigadores comenzaron a reunir elementos probatorios mediante entrevistas y el relevamiento de registros audiovisuales. Las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad resultaron fundamentales para reconstruir los movimientos del sospechoso y avanzar con su identificación.

Investigan otros robos cometidos en comercios de Cipolletti

Durante las tareas investigativas, los efectivos también vincularon al sospechoso con otros hechos delictivos ocurridos sobre la calle Fray Mamerto Esquiú, algunos registrados días antes y otro poco tiempo antes del asalto cometido en la dietética.

Esta información permitió ampliar las actuaciones y analizar una posible vinculación entre los distintos episodios denunciados. Los investigadores trabajaron sobre los testimonios y las imágenes disponibles para determinar la participación del acusado en los hechos.

Uno de los aspectos considerados durante el avance de la causa fue la situación de las víctimas, especialmente por el temor generado tras las amenazas recibidas durante los asaltos y la posibilidad de que se produjeran nuevas intimidaciones.

La Justicia ordenó cuatro meses de prisión preventiva

Con los elementos reunidos, el fiscal Martín Pezzetta avanzó este viernes con la formulación de cargos contra Fernando Martín Retamal por el delito de robo agravado y solicitó que permaneciera detenido mientras continuaba la investigación judicial.

El representante del Ministerio Público Fiscal fundamentó su pedido en la existencia de riesgos procesales, principalmente la posibilidad de entorpecimiento de la investigación y la necesidad de proteger las declaraciones testimoniales de las personas involucradas.

También se tuvo en consideración que todavía quedaban elementos pendientes de secuestro, por lo que la Fiscalía entendió que la libertad del imputado podía comprometer determinadas medidas probatorias necesarias para el esclarecimiento de los hechos investigados.

Finalmente, el juez de Garantías interviniente hizo lugar al planteo fiscal y ordenó cuatro meses de prisión preventiva. Durante ese período, Retamal permanecerá detenido mientras avanza el proceso judicial y se desarrollan las medidas pendientes.