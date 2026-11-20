El fuero de Familia le quitó la autoridad al padre tras comprobar su desinterés por su hija y le otorgó el ejercicio exclusivo a la madre.

Una mujer tuvo que recurrir a la Justicia porque el padre de su hija se oponía a tratamientos médicos.

La Justicia de Río Negro, a través del fuero de Familia de Villa Regina resolvió privar de la responsabilidad parental a un hombre por el abandono de su hija, una niña que presenta una discapacidad desde su nacimiento y requiere asistencia permanente para su vida cotidiana.

La decisión judicial respondió a una demanda presentada por la madre a través del defensor oficial . Previamente, la mujer ya había iniciado actuaciones por violencia familiar , instancia en la que se dictaron medidas de protección, además de existir otro expediente con acuerdos sobre alimentos, comunicación y gastos médicos.

Durante el trámite de este proceso también intervino el Defensor de Menores e Incapaces , en representación complementaria de la niña, quien finalmente dictaminó a favor de hacer lugar al pedido y retirar la titularidad parental al padre.

Antecedentes de desinterés y trabas médicas

Uno de los episodios centrales expuestos en la causa ocurrió cuando la niña debió permanecer internada en terapia intensiva por una complicación de salud. Según el relato incorporado al expediente, el hombre acudió al centro médico, escuchó el parte profesional y se retiró del lugar sin interesarse por las necesidades de su hija.

La situación se agravó porque, pese a su ausencia en la crianza diaria, el progenitor conservaba la facultad legal para autorizar determinadas prácticas médicas. Su negativa a prestar consentimiento para una intervención necesaria obligó a recurrir nuevamente a la Justicia, a lo que se sumó su oposición para que la niña accediera a la cobertura de salud de la pareja de su madre.

Rebeldía en el expediente y pruebas recolectadas

Tras ser notificado formalmente de la demanda, el hombre no se presentó en el expediente ni respondió a los planteos realizados por la madre. Ante esta inacción, el juzgado lo declaró en rebeldía, una conducta que la magistrada valoró como otro indicio concreto de desinterés frente a sus obligaciones.

Para resolver el caso, el tribunal analizó testimonios, un informe social, los antecedentes judiciales previos y reportes aportados por la escuela a la que asiste la niña. Todos los elementos coincidieron en señalar que la madre era quien asumía de manera exclusiva los cuidados cotidianos.

El fin de los bloqueos y el ejercicio exclusivo de la madre

Con esta sentencia, la madre pasa a ejercer la responsabilidad parental de forma exclusiva y se elimina el poder de bloqueo que afectaba el bienestar de la niña. En el plano sanitario, la mujer ya no necesitará el consentimiento del padre para autorizar cirugías, tratamientos complejos ni para afiliar a su hija a una obra social o medicina prepaga.

De igual manera, la resolución habilita a la madre a gestionar cambios de escuela, terapias de rehabilitación o cualquier trámite administrativo sin requerir la firma del progenitor. Además, tampoco será necesaria la autorización paterna para que la niña pueda salir del país o trasladarse según sus necesidades médicas y personales.

Obligaciones económicas vigentes y derechos sucesorios

El fallo también deja en claro que la quita de la responsabilidad parental no funciona como una eximición de responsabilidades para el adulto. El progenitor continúa legalmente obligado a cumplir con el pago de la cuota alimentaria y a cubrir los gastos médicos o de cuidado que correspondan, manteniendo intacto su deber económico hacia su hija.

En cuanto al aspecto patrimonial futuro, la medida protege los derechos sucesorios de la menor de edad, quien conserva sin alteraciones su derecho a heredar los bienes de su padre. Por el contrario, el hombre pierde la facultad legal de heredar de ella.

Los fundamentos legales de la resolución

La acción judicial se sustentó en el Código Civil y Comercial, normativa que habilita la privación de la responsabilidad parental por abandono de un hijo, aun cuando este permanezca bajo el resguardo del otro progenitor. Asimismo, la jueza aplicó el principio del interés superior de niños, niñas y adolescentes junto con la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que exigen una protección reforzada ante situaciones de especial vulnerabilidad.

En su resolución, la magistrada remarcó que la responsabilidad parental no es un privilegio de los adultos, sino una función destinada a garantizar derechos. Sostuvo que la discapacidad de la niña demanda acompañamiento constante y decisiones oportunas, aclarando que la medida no tiene carácter sancionatorio, sino que resulta indispensable para resguardar el interés superior de la niña.