Nunca usó la tarjeta de crédito y el Banco le exigía pagar supuesta deuda: qué resolvió la Justicia

Desesperada, rionegrina decidió reclamar en otras instancias al no llegar a un entendimiento con la entidad bancaria. Ni siquiera había activado su "plástico".

La mujer recurrió a la Justicia por lo que entendía una injusticia con su tarjeta de crédito.

Una vecina de Viedma logró revertir un reclamo bancario tras demostrar que se le exigía el pago de una deuda por una tarjeta de crédito que jamás utilizó y cuya baja había tramitado oportunamente. A través de una instancia de mediación, la entidad financiera aceptó cancelar la totalidad del monto reclamado , pagarle un resarcimiento económico y corregir su situación ante el Banco Central de la República Argentina (BCRA) .

La resolución se alcanzó mediante una audiencia remota coordinada por el Centro Integral de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos ( CIMARC ) de Viedma, evitando así la necesidad de iniciar un litigio judicial prolongado.

El problema comenzó cuando la mujer advirtió que en los registros internos del banco figuraba una deuda a su nombre vinculada a un plástico que había solicitado, pero que nunca llegó a activar ni utilizar .

A pesar de que la clienta había gestionado formalmente la baja del producto -un trámite que incluso había quedado asentado en el propio sistema de la entidad bancaria-, los cargos continuaron generándose y afectaron su perfil financiero.

Compensación económica y cese de hostigamientos

Durante la audiencia en el CIMARC, y si bien el banco evitó reconocer responsabilidad legal sobre los hechos, las partes firmaron un convenio con compromisos concretos y plazos estrictos:

Resarcimiento financiero: La entidad se comprometió a depositar una compensación económica en la cuenta de la usuaria dentro de los veinte días hábiles posteriores a la homologación del acuerdo.

Condonación total: El banco manifestó su voluntad expresa de anular la obligación por completo, liberando a la clienta de cualquier saldo pendiente asociado a la tarjeta.

Fin de los reclamos: Se estableció el cese definitivo de las gestiones de cobro. La firma tiene prohibido volver a exigir el pago por cualquier vía, ya sea mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes o notificaciones postales.

Rectificación ante el Banco Central

Uno de los puntos más relevantes del entendimiento apunta a reparar el daño en el historial financiero de la damnificada. El banco asumió la obligación de gestionar ante el BCRA la rectificación de sus registros en la Central de Deudores del Sistema Financiero, solicitando que su calificación crediticia vuelva a figurar en la categoría "normal".

Para iniciar este trámite administrativo ante el organismo rector, la entidad bancaria cuenta con un plazo máximo de veinte días hábiles contados a partir de la audiencia, aunque el acta aclara que la actualización definitiva en las bases públicas dependerá de los tiempos operativos internos del Banco Central.