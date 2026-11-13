Escapó de la Policía y cruzó nadando el canal principal de Allen: el inesperado final de la persecución

El joven de 25 años tenía un pedido de captura vigente desde octubre. Una arriesgada maniobra desató un importante operativo policial.

Un hombre intentó huir de la policía cruzando nadando el canal de riego de Allen.

Un joven de 25 años protagonizó una arriesgada fuga en la ciudad de Allen cuando intentó escapar de la Policía arrojándose al canal principal de riego . El sospechoso era buscado por la Justicia y terminó detenido después de una persecución que incluyó una carrera por distintas calles y un intento de escape a nado.

El episodio ocurrió este viernes, pasado el mediodía, cuando efectivos de la Comisaría 6° de Allen realizaban tareas preventivas en la jurisdicción de la Unidad 33°. Durante el recorrido, los uniformados reconocieron a un hombre que tenía antecedentes de interés policial.

El joven caminaba con el torso descubierto por la vía pública, en inmediaciones del cruce de las calles José González y Escales . Al advertir su presencia, los agentes decidieron interceptarlo para identificarlo y verificar su situación ante la Justicia.

Sin embargo, cuando los efectivos le dieron la voz de alto, el sospechoso reaccionó de manera inesperada. En lugar de detenerse, comenzó a correr a toda velocidad hacia el sector sur de la ciudad, lo que desencadenó una persecución policial.

Una persecución por las calles de Allen que terminó en el canal principal

La huida continuó por distintas arterias de Allen. El hombre logró cruzar la calle Pellegrini mientras los policías intentaban alcanzarlo a pie, pero lejos de entregarse, siguió corriendo hasta llegar a las inmediaciones del canal principal de riego.

En ese momento, el sospechoso tomó una decisión arriesgada para intentar evitar su detención: se arrojó directamente al agua y comenzó a nadar hacia la orilla contraria, mientras los efectivos continuaban con el procedimiento policial.

La maniobra representó un nuevo desafío para los uniformados, ya que el hombre había abandonado la persecución terrestre y buscaba aprovechar el curso de agua como una vía alternativa para escapar del operativo desplegado.

El joven consiguió atravesar nadando el canal principal de riego de Allen y se dirigió hacia el margen ubicado sobre la calle Costanera. Sin embargo, su intento de fuga estaba lejos de resultar exitoso.

Dos policías de la Comisaría de Allen lograron salvarle la vida a un niño. Policía Río Negro

Lo esperaban del otro lado del canal y lograron detenerlo

Mientras el sospechoso intentaba alcanzar la orilla contraria, efectivos de la Comisaría 33° ya se encontraban en el sector para colaborar con el procedimiento. La intervención conjunta permitió cerrar las posibilidades de escape del joven.

De esta manera, cuando salió del agua sobre el margen correspondiente a calle Costanera, los agentes lograron interceptarlo y reducirlo. La persecución terminó sin que el sospechoso consiguiera evadir el accionar de las fuerzas de seguridad.

Una vez controlada la situación, los uniformados avanzaron con la identificación formal del detenido y consultaron las bases de datos policiales para establecer si registraba alguna medida judicial pendiente o requerimiento de las autoridades.

La verificación permitió confirmar que el joven de 25 años tenía un pedido de captura vigente, emitido durante octubre por la Fiscalía N° 2 de General Roca, motivo por el cual era buscado por la Justicia.

Qué ocurrió con el joven detenido en Allen

Tras confirmar la existencia del requerimiento judicial, los efectivos dieron intervención a la fiscal de turno de Allen, quien dispuso que el sospechoso fuera trasladado a una dependencia policial para continuar con las actuaciones correspondientes.

El procedimiento quedó a cargo de los efectivos que participaron en la persecución y detención. La medida permitió poner al joven a disposición de las autoridades judiciales que habían solicitado su captura durante el mes anterior. El episodio terminó con la detención del sospechoso.