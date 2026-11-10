Aumento para la Policía de Río Negro: cuánto cobrarán los agentes y cómo quedó la nueva escala salarial

El Gobierno provincial oficializó una actualización de haberes. La nueva escala contempla diferencias por jerarquía y también alcanza a retirados y pensionados.

El personal de la Policía de Río Negro recibirá una actualización salarial retroactiva desde octubre.

El Gobierno de Río Negro oficializó un nuevo aumento salarial para la Policía provincial , que modifica los valores de distintos componentes de los haberes del personal de seguridad. La actualización también alcanza a los trabajadores del Servicio Penitenciario Provincial , con montos diferenciados según las jerarquías y los agrupamientos.

La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial de Río Negro, mediante el Decreto 1040/2026. La normativa establece incrementos de carácter general y permanente, con vigencia retroactiva a octubre de 2026 .

El nuevo esquema contempla modificaciones en el valor del punto policial , además de una actualización de las sumas remunerativas correspondientes a cada categoría . Los importes varían según el cargo, la función y la condición habitacional del trabajador.

Cuánto aumentó el punto policial en Río Negro

Uno de los principales cambios establecidos por el decreto es la actualización del punto policial, utilizado para determinar componentes de las remuneraciones del personal comprendido en la Ley Provincial L N° 679.

Según la normativa, desde octubre de 2026 el valor quedó fijado en $3.673,49. La misma cifra se estableció para el punto penitenciario, correspondiente a los trabajadores comprendidos en el régimen del Servicio Penitenciario Provincial.

Estefania Petrella

Cuánto cobrará la Policía de Río Negro según cada jerarquía

El Anexo I del decreto establece los nuevos importes correspondientes al concepto denominado “suma remunerativa policial”, identificado mediante el código de liquidación 81. Los valores se encuentran diferenciados entre personal con vivienda y sin vivienda.

En el agrupamiento Seguridad, las nuevas sumas remunerativas quedaron establecidas de la siguiente manera:

Jerarquías, con vivienda (C/V) y sin vivienda (S/V)

Jefe de Policía: $1.254.838,26 (C/V) - $1.257.891,55 (S/V)

Subjefe de Policía: $1.089.094,12 (C/V) - $1.084.934,78 (S/V)

Comisario General: $1.021.047,24 (C/V) - $996.522,82 (S/V)

Comisario Mayor: $1.002.634,95 (C/V) - $978.110,53 (S/V)

Comisario Inspector: $986.006,65 (C/V) - $961.482,23 (S/V)

Comisario: $886.571,87 (C/V) - $869.217,79 (S/V)

Subcomisario: $860.217,17 (C/V) - $842.845,71 (S/V)

Oficial Principal: $721.607,28 (C/V) - $710.366,92 (S/V)

Oficial Inspector: $704.329,38 (C/V) - $693.089,02 (S/V)

Oficial Subinspector: $698.005,78 (C/V) - $689.898,76 (S/V)

Oficial Ayudante: $691.351,67 (C/V) - $684.453,91 (S/V)

Suboficial Mayor: $851.212,71 (C/V) - $854.814,70 (S/V)

Suboficial Principal: $841.058,06 (C/V) - $827.774,01 (S/V)

Sargento Ayudante: $830.095,90 (C/V) - $815.581,45 (S/V)

Sargento Primero: $821.493,27 (C/V) - $806.512,13 (S/V)

Sargento: $747.948,35 (C/V) - $746.812,86 (S/V)

Cabo Primero: $756.441,54 (C/V) - $755.127,94 (S/V)

Cabo: $757.460,54 (C/V) - $757.012,21 (S/V)

Agente: $767.980,81 (C/V) - $767.684,79 (S/V)

Es importante aclarar que estos valores corresponden específicamente a la suma remunerativa policial y no representan necesariamente el salario total de bolsillo. La liquidación final puede incluir otros conceptos, adicionales y descuentos aplicables.

La normativa también contempla una escala diferenciada para los agrupamientos Profesional, Técnico y Servicios Auxiliares. En estas categorías, los importes establecidos dependen de la jerarquía y de las condiciones habitacionales de cada integrante.

El aumento también alcanza al Servicio Penitenciario de Río Negro

El Servicio Penitenciario Provincial también quedó incluido en la actualización salarial. El decreto fija el punto penitenciario en $3.673,49 y modifica las sumas remunerativas previstas para las distintas categorías del organismo.

En el agrupamiento Seguridad, el concepto remunerativo alcanza los $1.092.294,57 para un inspector general, mientras que un prefecto tiene asignados $1.070.681,92 y un subprefecto, $1.052.511,45, según la nueva escala.

Para los cargos inferiores, los valores también fueron actualizados. Un sargento penitenciario tiene una suma remunerativa de $721.597,08, mientras que para un cabo se establecieron $729.082,55 y para un agente, $748.963,35.

Además, el decreto contempla importes adicionales para el personal penitenciario del agrupamiento Seguridad sin vivienda, mediante el código de liquidación 92. Estas sumas se encuentran detalladas en el tercer anexo de la normativa.

Estefania Petrella

Qué pasará con los policías retirados y pensionados

Otro aspecto importante de la medida es su alcance sobre los retirados y pensionados de la Policía de Río Negro y del Servicio Penitenciario Provincial, quienes también están contemplados en la actualización de haberes.

El decreto establece que los incrementos alcanzarán a quienes cuenten con el alta previsional otorgada por ANSES al momento de hacerse efectivo el pago, conforme a lo dispuesto por la legislación provincial vigente.

En los casos de pensiones compartidas, la normativa dispone que los copartícipes serán considerados como un único titular a los efectos del incremento. Cada beneficiario percibirá el porcentaje correspondiente a su participación en la prestación.

Finalmente, el Ministerio de Hacienda de Río Negro quedó autorizado para realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias, mientras que el Ministerio de Seguridad y Justicia podrá suscribir los instrumentos correspondientes con ANSES para implementar las actualizaciones previsionales.