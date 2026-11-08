Secuestraron una tonelada de carne en Paso Córdoba y el Valle Medio

Controles viales y bromatológicos permitieron sacar de circulación productos no aptos para el consumo en Paso Córdoba, Lamarque y Choele Choel.

Un total de 1.000 kilos de carne no apta para el consumo fueron decomisados y destruidos tras una serie de controles desplegados en la Ruta Provincial 6 , a la altura de Paso Córdoba , y en comercios del Valle Medio . Los procedimientos contaron con la participación de fuerzas policiales y organismos de fiscalización de Río Negro .

Un operativo realizado en la madrugada de este sábado sobre la Ruta Provincial 6 culminó con el secuestro e incineración de aproximadamente 300 kilos de carne vacuna que era transportada de manera ilegal. El procedimiento tuvo lugar en el kilómetro 121 , a la altura de Paso Córdoba , cuando agentes del Destacamento de Seguridad Vial interceptaron una camioneta Toyota Hilux blanca que circulaba en sentido sur-norte.

El conductor del vehículo, un hombre de 41 años domiciliado en Fernández Oro , negó llevar armas o productos cárnicos al ser consultado. Sin embargo, al inspeccionar el habitáculo, los efectivos descubrieron en los asientos traseros un ternero faenado sin cadena de frío, sin sellos del Senasa y sin documentación que acreditara la propiedad del animal, constatándose además que la camioneta no poseía habilitación para el transporte de alimentos.

Incineración en Paso Córdoba e infracciones sanitarias

En cumplimiento de la Ley Provincial 2534 de control bromatológico y sanitario, las autoridades labraron las actas de infracción correspondientes con la intervención del área de Ganadería. Posteriormente, el producto cárnico decomisado fue incinerado en presencia de testigos.

Este procedimiento registrado en el Alto Valle se enmarca en una serie de acciones de fiscalización que también abarcaron el Valle Medio, donde se concretaron inspecciones en establecimientos comerciales durante la jornada del jueves.

Un total de 1.000 kilos de productos cárnicos y alimentos no aptos para el consumo fueron decomisados y destruidos tras una serie de controles desplegados en la Ruta Provincial 6, a la altura de Paso Córdoba, y en comercios del Valle Medio. Los procedimientos contaron con la participación de fuerzas policiales y organismos de fiscalización de Río Negro.

Decomiso de 700 kilos de alimentos en Lamarque y Choele Choel

En dicho despliegue, personal de la Brigada Rural de la Unidad Regional IV brindó apoyo a los agentes del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro en controles realizados en comercios y carnicerías de Lamarque y Choele Choel. Durante las tareas se incautaron 700 kilos de productos cárnicos, huevos y otros alimentos perecederos que no estaban aptos para el consumo humano.

Las inspecciones en Lamarque se llevaron a cabo entre las 10 y las 13:30 horas, finalizando con el retiro de 400 kilos de carne. Por su parte, el operativo en Choele Choel se ejecutó entre las 18 y las 22 horas, logrando decomisar otros 300 kilos de mercadería en infracción.

Destrucción en el matadero de Luis Beltrán y resguardo de la salud

En ambos procedimientos, las fuerzas policiales acompañaron las actuaciones del organismo provincial para respaldar el desarrollo de los controles. La totalidad de los alimentos secuestrados fue trasladada por el área de Ganadería al matadero municipal de Luis Beltrán, donde se realizó su destrucción definitiva mediante digestor, bajo acta y ante testigos.

Las autoridades remarcaron que el consumo de carne contaminada o en mal estado representa un riesgo severo de intoxicación alimentaria, pudiendo generar complicaciones graves en niños, adultos mayores y personas con defensas bajas. Por ello, este tipo de intervenciones conjuntas buscan garantizar el cumplimiento de las normativas de fiscalización y resguardar la salud pública.