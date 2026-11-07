Obras millonarias y reconocimientos: Villa Regina festejó sus 102 años con un histórico paquete de inversiones

Los impactantes anuncios del gobernador Alberto Weretilnec k, junto al intendente Luis Albrieu , durante un sábado festivo. El homenaje a los pioneros.

En el marco de las actividades oficiales por el 102° aniversario de Villa Regina , el intendente Luis Albrieu y el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , encabezaron el acto protocolar de la ciudad. La jornada estuvo signada por un emotivo homenaje a los primeros pobladores, reconocimientos a vecinos e instituciones destacadas, y un anuncio de inversiones en obras públicas, salud, hábitat y deportes.

La ceremonia principal tuvo lugar en la explanada del Concejo Deliberante —espacio consolidado desde las celebraciones del centenario— y reunió a autoridades provinciales, municipales, legisladores, excombatientes de Malvinas y delegaciones de 40 establecimientos educativos con sus banderas de ceremonia.

Durante la jornada, la Provincia y el Municipio sellaron un conjunto de licitaciones y actas compromiso que marcan una fuerte apuesta al desarrollo de la localidad:

Nuevo Polideportivo Municipal: Se presentó el proyecto y se abrieron las ofertas para la construcción de este espacio deportivo y de integración comunitaria, con un presupuesto asignado de más de $4.644 millones .

Colector cloacal en Villa Alberdi: Con un presupuesto superior a los $1.298 millones , se firmaron las obras complementarias del plan director de desagües cloacales, que abarcan nuevas redes, conexiones, bocas de registro y una estación de bombeo.

Remodelación del Hospital Dr. Elías Smirnoff: Se invertirá una cifra cercana a los $895 millones para la readecuación y refuncionalización del quinto piso del nosocomio —actualmente en desuso—, interviniendo 1.065 metros cuadrados para ubicar áreas administrativas, la sala de informática y la oficina del Registro Civil.

Infraestructura y acceso a la tierra: Se abrieron los sobres para la dotación de servicios de infraestructura en 150 lotes del programa Río Negro Suelo Urbano a través del IPPV, por un monto superior a los $566 millones . Asimismo, se concretó la entrega de escrituras de dominio a 21 familias reginenses.

Seguridad ciudadana: Se rubricó un convenio entre el Municipio y el Ministerio de Seguridad para integrar el monitoreo local al Centro de Seguridad Inteligente del 911 y al anillo digital provincial, sumando 32 nuevos dispositivos (cámaras fijas, domos y lectoras de patentes) para alcanzar un parque total de 63 cámaras operativas.

La palabra del Gobernador y el homenaje al espíritu pionero

En su mensaje a la comunidad, el gobernador Alberto Weretilneck puso en valor el esfuerzo histórico de los vecinos y remarcó la necesidad del trabajo conjunto entre el Estado y las organizaciones intermedias:

"Los pueblos siempre están en un tránsito entre lo que fuimos, lo que somos hoy y a dónde queremos llegar. Pioneros que no tenían nada nos lo dieron todo. La historia de Regina está marcada por el esfuerzo de su gente; nuestro compromiso es acompañar ese esfuerzo con obras, mejores servicios y respuestas concretas. Sabemos que falta, pero seguimos trabajando por una Regina que crezca con más oportunidades para todos."

REGINA CUMPLE 102 AÑOS: UN NUEVO POLIDEPORTIVO Y MÁS FAMILIAS CON ACCESO A LA TIERRA



En este aniversario, damos pasos concretos para que Villa Regina siga creciendo con más espacios para el deporte y más oportunidades para sus vecinos.



Presentamos el proyecto y abrimos las… pic.twitter.com/XZiHcl7eGF — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) November 7, 2026

Por su parte, el intendente Luis Albrieu apeló al sentido de pertenencia local y recordó hitos impulsados por la comunidad, como la construcción del Cine Teatro Círculo Italiano. En ese marco, anticipó que el próximo 6 de diciembre se inaugurará la remodelación del andén de la estación ferroviaria en su centenario, fecha que coincidirá con la recuperación de la Fiesta de la Sidra.

REGINA CUMPLE 102 AÑOS: MÁS OBRAS PARA EL HOSPITAL Y CLOACAS PARA SUS VECINOS



Celebramos este aniversario con nuevos compromisos para acompañar el crecimiento de Villa Regina y mejorar la vida de nuestra gente.



Junto al intendente, @AlbrieuLuis firmamos el acta compromiso para… pic.twitter.com/hoHHJN2cbQ — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) November 7, 2026

Desfile y reconocimientos comunitarios

La ceremonia incluyó además distinciones especiales a Silvana Pancani por su labor solidaria y a Gisele Oriana Calderón, joven del barrio Villa Antártida que integra la Armada Argentina y forma parte de la dotación de la Fragata Libertad.

Las celebraciones oficiales continuaron con el acto de egresados del IPAP en el Galpón de las Artes y cerraron sobre la avenida 9 de Julio con el tradicional desfile aniversario, del que participaron más de 50 instituciones representativas de la ciudad.