Obras millonarias y reconocimientos: Villa Regina festejó sus 102 años con un histórico paquete de inversiones
Los impactantes anuncios del gobernador Alberto Weretilneck, junto al intendente Luis Albrieu, durante un sábado festivo. El homenaje a los pioneros.
En el marco de las actividades oficiales por el 102° aniversario de Villa Regina, el intendente Luis Albrieu y el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, encabezaron el acto protocolar de la ciudad. La jornada estuvo signada por un emotivo homenaje a los primeros pobladores, reconocimientos a vecinos e instituciones destacadas, y un anuncio de inversiones en obras públicas, salud, hábitat y deportes.
La ceremonia principal tuvo lugar en la explanada del Concejo Deliberante —espacio consolidado desde las celebraciones del centenario— y reunió a autoridades provinciales, municipales, legisladores, excombatientes de Malvinas y delegaciones de 40 establecimientos educativos con sus banderas de ceremonia.
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Infraestructura, hábitat y salud: más de $7.400 millones en obras
Durante la jornada, la Provincia y el Municipio sellaron un conjunto de licitaciones y actas compromiso que marcan una fuerte apuesta al desarrollo de la localidad:
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Nuevo Polideportivo Municipal: Se presentó el proyecto y se abrieron las ofertas para la construcción de este espacio deportivo y de integración comunitaria, con un presupuesto asignado de más de $4.644 millones.
Colector cloacal en Villa Alberdi: Con un presupuesto superior a los $1.298 millones, se firmaron las obras complementarias del plan director de desagües cloacales, que abarcan nuevas redes, conexiones, bocas de registro y una estación de bombeo.
Remodelación del Hospital Dr. Elías Smirnoff: Se invertirá una cifra cercana a los $895 millones para la readecuación y refuncionalización del quinto piso del nosocomio —actualmente en desuso—, interviniendo 1.065 metros cuadrados para ubicar áreas administrativas, la sala de informática y la oficina del Registro Civil.
Infraestructura y acceso a la tierra: Se abrieron los sobres para la dotación de servicios de infraestructura en 150 lotes del programa Río Negro Suelo Urbano a través del IPPV, por un monto superior a los $566 millones. Asimismo, se concretó la entrega de escrituras de dominio a 21 familias reginenses.
Seguridad ciudadana: Se rubricó un convenio entre el Municipio y el Ministerio de Seguridad para integrar el monitoreo local al Centro de Seguridad Inteligente del 911 y al anillo digital provincial, sumando 32 nuevos dispositivos (cámaras fijas, domos y lectoras de patentes) para alcanzar un parque total de 63 cámaras operativas.
La palabra del Gobernador y el homenaje al espíritu pionero
En su mensaje a la comunidad, el gobernador Alberto Weretilneck puso en valor el esfuerzo histórico de los vecinos y remarcó la necesidad del trabajo conjunto entre el Estado y las organizaciones intermedias:
"Los pueblos siempre están en un tránsito entre lo que fuimos, lo que somos hoy y a dónde queremos llegar. Pioneros que no tenían nada nos lo dieron todo. La historia de Regina está marcada por el esfuerzo de su gente; nuestro compromiso es acompañar ese esfuerzo con obras, mejores servicios y respuestas concretas. Sabemos que falta, pero seguimos trabajando por una Regina que crezca con más oportunidades para todos."
Por su parte, el intendente Luis Albrieu apeló al sentido de pertenencia local y recordó hitos impulsados por la comunidad, como la construcción del Cine Teatro Círculo Italiano. En ese marco, anticipó que el próximo 6 de diciembre se inaugurará la remodelación del andén de la estación ferroviaria en su centenario, fecha que coincidirá con la recuperación de la Fiesta de la Sidra.
Desfile y reconocimientos comunitarios
La ceremonia incluyó además distinciones especiales a Silvana Pancani por su labor solidaria y a Gisele Oriana Calderón, joven del barrio Villa Antártida que integra la Armada Argentina y forma parte de la dotación de la Fragata Libertad.
Las celebraciones oficiales continuaron con el acto de egresados del IPAP en el Galpón de las Artes y cerraron sobre la avenida 9 de Julio con el tradicional desfile aniversario, del que participaron más de 50 instituciones representativas de la ciudad.
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