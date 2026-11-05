Una de las obras más importantes de Cipolletti ya está en marcha: así quedará calle Salto

La obra financiada con fondos municipales incluirá ciclovía, iluminación, semáforos inteligentes y mejoras en los accesos. Ya hay fecha para su finalización.

El Municipio de Cipolletti presentó el proyecto de la obra integral de remodelación de calle Julio Salto que ya está en marcha.

La Municipalidad de Cipolletti presentó oficialmente una de las obras viales más importantes de su planificación urbana: la transformación de calle Salto en una avenida de cuatro carriles, que conectará la Ruta Nacional 22 con la Ruta Provincial 65. El proyecto contempla una intervención integral para mejorar uno de los principales accesos a la ciudad.

La iniciativa es financiada íntegramente con presupuesto municipal e incluirá una nueva carpeta asfáltica, ciclovía, iluminación, semáforos inteligentes, espacios verdes y el entubamiento del desagüe existente. El plazo de ejecución previsto es de siete meses.

La presentación estuvo encabezada por el intendente Rodrigo Buteler, acompañado por el equipo técnico de la Secretaría de Obras Públicas. El jefe comunal confirmó que los trabajos ya comenzaron y estimó que la nueva avenida podría estar terminada entre mayo y junio de 2027 . La intervención busca mejorar la circulación vehicular y ordenar los accesos a los barrios cercanos.

Una avenida de cuatro carriles para transformar el ingreso a Cipolletti

Buteler destacó la importancia de recuperar un corredor que actualmente presenta importantes deficiencias. Según explicó, el proyecto original fue modificado para integrarlo con otras intervenciones viales previstas en diferentes sectores de la ciudad.

“Iniciamos una obra, creo que de las más relevantes, más importantes en materia vial que estamos haciendo desde la municipalidad con presupuesto municipal, que es la nueva avenida de ingreso a la ciudad Salto”, expresó.

El intendente explicó que actualmente el corredor presenta deterioro del pavimento, además de carecer de infraestructura adecuada para ciclistas y de iluminación moderna. La transformación permitirá incorporar nuevos servicios y mejorar las condiciones de seguridad.

“Es una de las obras más lindas que vamos a hacer en la ciudad, que está conectada con otras obras y que conecta el sur con el norte, y es uno de los ingresos claves”, agregó Buteler.

Uno de los componentes principales será el entubamiento del desagüe pluvial, una intervención destinada a mejorar el escurrimiento del agua. El Municipio confirmó que los caños necesarios ya fueron adquiridos y su instalación comenzará próximamente.

Semáforos inteligentes y nuevos accesos a los barrios Manzanares

La intervención también contempla modificaciones en cuatro intersecciones estratégicas: Salto y Ruta 65, Salto y Los Coihues, Salto y Los Jacarandas, y Salto y Ruta 22, con diseños específicos para ordenar la circulación.

En el cruce con la Ruta Provincial 65 se incorporará un nuevo carril de desvío sobre la margen sur. También se prevé demoler parte del cordón cuneta existente para adaptar la infraestructura vial.

Uno de los cambios más importantes se producirá en Salto y Los Coihues, donde se instalará un semáforo inteligente. Además, habrá restricciones de giro señalizadas y un cruce transversal para quienes utilicen la ciclovía.

En la intersección con Los Jacarandas se restringirán los giros a la izquierda en ambos accesos, mientras que el diseño garantizará el ingreso y egreso al establecimiento Tacker, ubicado en ese sector.

Por su parte, el encuentro con la Ruta Nacional 22 contará con curvas de mayor dimensión en ambas márgenes, destinadas a facilitar las maniobras vehiculares y mejorar la conectividad con este corredor de circulación regional.

Cómo se conectará con la futura avenida Perón

La transformación de Salto forma parte de una planificación más amplia que contempla la nueva avenida Juan Domingo Perón, cuya construcción provincial está prevista para comenzar entre enero y febrero de 2027.

Esta intervención se extenderá desde la Ruta 65 hasta la calle Illia, donde el Municipio también desarrolla una nueva rotonda. Ambas obras permitirán conformar un corredor de conectividad entre distintos sectores de Cipolletti.

Buteler explicó que la articulación de estos proyectos permitirá mejorar los desplazamientos internos y facilitar las conexiones entre las rutas nacionales 22 y 151, mediante una infraestructura diseñada para ordenar el tránsito urbano.

Cuánto demorará la obra y cómo se financiará

El intendente señaló que la ejecución no presenta grandes dificultades técnicas, debido a que no será necesario realizar importantes modificaciones en tendidos eléctricos o redes de agua, como ocurrió en otras intervenciones municipales.

“Lo más complejo es el entubado del desagüe, que ya están comprados los caños y empieza en los próximos días”, explicó, al referirse a las primeras tareas previstas sobre el corredor.

Posteriormente, los equipos avanzarán con el retiro del pavimento deteriorado y la construcción de una nueva superficie que integrará cuatro carriles de circulación y una ciclovía, además de iluminación renovada y parquización.

El proyecto, contemplado en la Licitación Pública N° 04/26, también incorporará arbolado sobre la margen oeste y mejoras en el espacio público, con el objetivo de ofrecer condiciones más seguras para automovilistas, ciclistas y peatones.

Finalmente, Buteler destacó que la inversión se realizará exclusivamente con recursos locales y agradeció el acompañamiento de los contribuyentes. Según sostuvo, esa recaudación permite sostener el actual plan municipal de infraestructura.

“Hoy tenemos la posibilidad de tener el plan de infraestructura con presupuesto municipal más importante de toda su historia”, aseguró el intendente, al remarcar la magnitud de las inversiones previstas para transformar los accesos de Cipolletti.