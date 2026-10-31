Cipolletti acelera el plan de 700 cuadras de asfalto: qué calles siguen desde noviembre

La pausa de las lluvias permitió retomar los trabajos de pavimentación en distintos barrios.

La pausa de las lluvias en Cipolletti permitió retomar los trabajos de pavimentación en distintos sectores de la ciudad. Este sábado, las máquinas municipales continuaron con las tareas preparatorias sobre calle Los Guindos, en el marco del ambicioso plan de 700 cuadras de asfalto.

Las condiciones climáticas favorables permitieron avanzar con las intervenciones previstas por el Ejecutivo municipal, después de varias jornadas marcadas por la inestabilidad. El objetivo es sostener el ritmo de las obras y mejorar la circulación en los barrios.

A través de sus redes sociales, el intendente Rodrigo Butele r compartió imágenes de los trabajos que se ejecutan en el sector de Los Guindos, una de las calles incluidas dentro de las intervenciones previstas para el barrio El Manzanar.

"Seguimos avanzando con los trabajos previos para que llegue el asfalto a la calle Los Guindos. Nuestro plan de asfalto de 700 cuadras sigue tomando forma en la ciudad, con fondos municipales y sin endeudarnos", expresó el intendente.

El mandatario también agradeció la colaboración de los frentistas durante el desarrollo de las tareas, especialmente por las modificaciones temporales que producen los movimientos de maquinaria y los trabajos necesarios antes de colocar la carpeta asfáltica.

"Gracias a los vecinos por la paciencia y por darnos una mano mientras trabajan los equipos y las máquinas. Sabemos que las obras cambian la rutina de la cuadra y valoramos mucho que nos acompañen", manifestó.

Buteler remarcó que el financiamiento del programa proviene de los recursos municipales y destacó la contribución de los contribuyentes para sostener las inversiones en infraestructura urbana sin recurrir a mecanismos de endeudamiento.

"Y gracias especialmente a quienes pagan sus impuestos: ese esfuerzo, junto con la administración responsable que hacemos de esos recursos, permite transformarlos en más obras para Cipo", sostuvo el jefe comunal.

SÁBADO A PLENO EN LOS GUINDOS Seguimos avanzando con los trabajos previos para que llegue el asfalto a la calle Los Guindos. Nuestro plan de asfalto de 700 cuadras sigue tomando forma en la ciudad, con fondos municipales y sin endeudarnos.Gracias a los vecinos por la paciencia y por darnos una mano mientras trabajan los equipos y las máquinas. Sabemos que las obras cambian la rutina de la cuadra y valoramos mucho que nos acompañen.Y gracias especialmente a quienes pagan sus impuestos: ese esfuerzo, junto con la administración responsable que hacemos de esos recursos, permite transformarlos en más obras para Cipo. — Rodrigo Buteler (@RodrigoButeler) October 31, 2026

Qué barrios de Cipolletti tendrán asfalto en noviembre

De acuerdo con el cronograma oficial de la Municipalidad de Cipolletti, durante noviembre las intervenciones estarán distribuidas en diferentes barrios y corredores urbanos, con el propósito de continuar ampliando la red de calles pavimentadas.

Entre los sectores incluidos aparecen Vanderhayden, Distrito Vecinal Noreste, Brasil, Paraguay y avenida La Plata Este. También se contemplan trabajos en Falucho, Juan Bautista Alberdi, José Hernández y Pastor Bowdler.

El programa incorpora además intervenciones en Belgrano, sobre Sargento Cabral, Capitán Bermúdez, Remedios del Valle, Juan Bautista Justo, Los Pinos y Facundo Quiroga, según el detalle difundido por el municipio.

En el barrio Rincón Lindo o Los Tordos, las tareas previstas alcanzarán calles como Roberto Abel, Lago Moquehue, Lola Mora, Lago Lácar, Rodolfo Walsh, Lago Nahuel Huapi, Lago Espejo y Lago Ramos Mexía.

El cronograma de noviembre también contempla el barrio 12 de Septiembre, particularmente las calles Saavedra y Simón Bolívar, como parte de las obras que la administración municipal proyecta ejecutar antes de finalizar el año.

Diciembre cerrará el año con nuevos sectores pavimentados

Para diciembre, el municipio anticipó trabajos en Vanderhayden, Kossman y Distrito Vecinal Noreste, además de intervenciones en Dióscépolo y Fray Santa María de Oro, según la planificación oficial presentada.

También están contempladas las zonas de escuelas, polideportivos y hospitales, junto con nuevas intervenciones en Los Tordos, sobre Glacinto del Bel, Lago Aluminé, Quinquela Martín, Ingeniero Moreira y Lago Gutiérrez.

En el barrio Luis Piedrabuena, el cronograma incluye Brasil, Paraguay, Perú, Colombia y Ecuador, entre otras arterias. Estas intervenciones forman parte de la continuidad del programa durante el último mes de 2026.

Cómo continuará el plan de 700 cuadras durante 2027

El esquema municipal establece que durante enero de 2027 las tareas avanzarán sobre Venezuela, Kossman y el barrio CGT, donde se contemplan distintas calles, entre ellas Lago Fonck, Teniente Ibáñez y Don Luis Maihet.

En febrero se prevén intervenciones sobre Río Negro, entre Esquiú y Larrosa, además de Venezuela, Arenales, Ingeniero J. Krause y el barrio Mercantiles, con trabajos proyectados sobre Mosconi, Lago Gutiérrez y otras calles.

Para marzo, la planificación incorpora Venezuela Norte, Fray Mamerto Esquiú, Los Tomillos, Los Coihues, Vélez Sarsfield, Paso de los Libres y Ferri, ampliando el alcance territorial de las obras de pavimentación.

Durante abril, las intervenciones estarán concentradas en Venezuela, 25 de Mayo, Homero Manzi, Belgrano y Scalabrini Ortiz. En mayo, el programa continuará sobre Río Neuquén y Turrín, de acuerdo con el documento oficial.

Finalmente, el cronograma establece para junio trabajos en Capitán Gómez y otras calles, Medela, Capdevila y J. M. París. En julio están previstas nuevas intervenciones en Capitán Gómez, Estado de Israel y Don Bosco.