Cipolletti ofrece un fin de semana repleto de actividades para disfrutar en familia y con amigos.

Cipolletti cierra el mes con actividades para toda la familia: cine, peña, caminata rosa, música y más

Desde la Municipalidad de Cipolletti , se ofrece un fin de semana repleto de actividades para disfrutar en familia y con amigos Cine, muestras de arte, ferias de emprendedores y artesanos, caminatas, charlas y muchas propuestas más, forman parte de la agenda prevista para los próximos días.

El cronograma contiene actividades que se realizarán desde este viernes y hasta el domingo 1 de noviembre, en distintos espacios de la ciudad. Conocé las propuestas día por día:

Este viernes 30 , la sala de cine del Complejo Cultural Cipolletti, Fernández Oro 57, ofrece una gran programación, este fin de semana se proyectan: Wilwood y La Casa.

Para consultar días, horarios y entradas, se puede ingresar a través de la Boletería online o bien, personalmente en la Boletería del CCC martes, viernes, sábado y domingo de 15 a 21 horas. Miércoles y jueves de 11h a 21 horas.

Quienes busquen una propuesta con más movimiento: se viene el "Ciclo de peñas familiar" desde las 21 horas en el CCC se viene una noche para compartir nuestras danzas y disfrutar de la música y la cultura folklórica. Una nueva Peña Familiar con presentaciones de Semillero y Jardín, junto a artistas invitados: Rayün, Pily Verón, Guayqui y 5 en Ensayo.

La conducción estará a cargo de Leonor Salomone. La entrada tiene un costo de $15.000. Reservas y consultas: 299 672-7568.

El primer fin de semana de junio llega con una amplia agenda de actividades para hacer en Cipolletti. Estefania Petrella

Un fin de semana con muestras de arte

Se inaugurará una muestra de macramé desde las 19.30 horas en el Centro de Artes Visuales (CAV) donde podrá apreciarse la creatividad, la dedicación y el arte de crear con las manos de este taller. Se expondrán los trabajos realizados por las alumnas del taller a cargo de la profesora Alicia Marzoni.

Por otra parte, hasta el sábado 31 de octubre de 17 a 21 horas en el CCC estará vigente la muestra "Salpicón y compota" a cargo de la Escuela Superior de Bellas Artes. La entrada

es libre y gratuita. Aquí, los vecinos podrán disfrutar de un espacio lleno de arte, procesos y texturas, con las producciones de los talleres superiores de pintura, escultura, grabado y dibujo de la Escuela Superior.

"Caminata Rosa" en Parque Rosauer

El Concejo Deliberante de Cipolletti, la Municipalidad y LALCEC invitan a participar de la Caminata Rosa en el Parque Rosauer. Las actividades comenzarán el sábado a las 15:30 horas y la caminata partirá a las 18:30 horas. La participación es libre y gratuita, sin inscripción previa.

Desde el inicio del encuentro se entregarán las remeras gratuitas para la caminata.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Concejo Deliberante Cipolletti (@concejodeliberantecipolletti)

Quienes deseen colaborar podrán realizar un aporte voluntario a beneficio de LALCEC Cipolletti, para acompañar su tarea de prevención, detección temprana y acompañamiento de pacientes con cáncer. También se brindarán turnos para mamografías gratuitas, a cargo del Hospital Dr. Pedro Moguillansky, Leben Salud y Policlínico Modelo.

El Vacunatorio Central ofrecerá vacunación para jóvenes y adultos, con el objetivo de promover que completen sus calendarios.

Las distintas instituciones de salud realizarán testeos de infecciones de transmisión sexual (ITS), controles cardiovasculares, asesorías y registro de signos vitales. Entre las instituciones que acompañarán la jornada también estará Idac Laboratorio.

Recuperando sonrisas estará presente

Por su parte, las integrantes de "Recuperando Sonrisas" realizarán cortes de pelo y recibirán donaciones de cabello para su banco de pelucas solidarias, destinadas a acompañar a pacientes oncológicos. Para donar, el cabello deberá tener un mínimo de 20 centímetros de largo y estar limpio y seco, sin productos capilares. Puede estar teñido o tener canas, siempre que se encuentre en buen estado. Los niños y niñas deberán asistir acompañados por sus padres.

La iniciativa se enmarca en la Ordenanza de Fondo N.º 408/2020, que establece a octubre de cada año como el mes de la prevención y sensibilización sobre el cáncer de mama en Cipolletti.

También habrá lugar para la música

Se desarrollará la 3° edición del "Encuentro de bateristas" en la Escuela Municipal de Música Fernández Oro 787, a partir de las 17 horas. Una tarde para compartir música y disfrutar del talento de los estudiantes de batería, coordinada por los profesores Abril Suárez y Leandro Lanthier.

Por otra parte, el sábado 31 de octubre desde las 20 horas se dará inicio a la 9° edición de la Jam de Música en el Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel, ubicado en calle Toschi y Tres Arroyos. Una noche para disfrutar de la música en vivo y compartir el talento de artistas locales. La entrada es libre y gratuita.

Feria Cipo Emprende

El fin de semana se realizarán dos nuevas ediciones de la Feria Cipo Emprende en la ciudad. El sábado 24 de octubre más de 50 artesanos y emprendedores locales acompañarán el desarrollo de las actividades de la Caminata Rosa en Parque Rosauer de 15 a 20:30 horas. En tanto, para el domingo 1 de noviembre, más de 70 stands estarán presentes en la Plaza San Martín, Roca y Miguel Muñoz, de 17 a 21:30 horas.

Los vecinos podrán disfrutar de un paseo al aire libre y disfrutar productos de diferentes rubros como: marroquinería y bijouterie; artesanías en madera; cuero y cerámica; panificados y mermeladas caseras; tejidos y confecciones, entre otros.