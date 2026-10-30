Continúa el cronograma de mantenimiento de calles: en qué sectores trabajan este viernes

El Municipio de Cipolletti continúa realizando tareas de mantenimiento y reparación de calles en diversos sectores y barrios de la ciudad para mejorar la transitabilidad.

Continúa el cronograma de mantenimiento de calles: en qué sectores trabajarán

La Municipalidad de Cipolletti continúa con su plan de mantenimiento vial para mejorar la circulación en distintos puntos de la ciudad. Las tareas incluyen el acondicionamiento de calles en diversos sectores y barrios de la ciudad, con el objetivo de mejorar la transitabilidad, optimizar la circulación vehicular y reforzar la seguridad vial .

Este viernes 30 de octubre , los trabajos de perfilado y mantenimiento en calles de tierra se realizan en calle Estado Israel, desde Ruta 22 hasta Labraña; Tres Luces, Valle Azul y Lalor; Primeros Pobladores, Naciones Unidas, Lamarque , Río Neuquén, San Antonio Oeste y Cinco Saltos barrio Anai Mapu.

En cuanto a la reparación de pavimento, hormigonado y bacheo general las tareas se realizan en calle Arenales casi Mengelle, Mengelle entre Alberti y Juan Jose Paso, M Muñoz y Ecuador, Yrigoyen y Uruguay, Nahuel Huapi y Nicaragua, y en calles Jorge Newbery, Primeros Pobladores y Manuel Estrada.

Dichas intervenciones permiten mejorar el estado general de las calles garantizando una circulación más segura para los vecinos.

Sobre el cronograma de mantenimiento de espacios verdes

El Municipio -a través del área de Espacios Verdes- informó que se realizan tareas de corte y mantenimiento en 10 plazas por día aproximadamente, dependiendo de la superficie.

Los trabajos se llevan a cabo de lunes a viernes con dos cuadrillas que realizan el corte de césped de plazas, parques y plazoletas.

Durante la jornada de este viernes, trabajadores municipales se encuentran abocados a trabajar en el Centro Cultural Roberto Abel, Parque Central, Paseo del Ferrocarril, hospital local y la ciclovía que va de calle Toschi a Perón.

Sumado al trabajo de corte de césped se lleva a cabo el mantenimiento diario que realizan los placeros, lo que abarca tareas de perfilado, riego, resiembra y limpieza de dichos espacios.

El Parque ya cuenta con nuevo mobiliario urbano

El Municipio continúa avanzando con la puesta en valor de los espacios verdes de la ciudad mediante la incorporación de nuevo mobiliario urbano. Los trabajos comenzaron en el Parque Rosauer, ubicado en las calles Mengelle y Mariano Moreno, donde se instalarán un total de 42 bancos con respaldo para que vecinos y visitantes puedan disfrutar con mayor comodidad de uno de los espacios más emblemáticos de Cipolletti, rodeado de naturaleza.

Este plan de puesta en valor contempla la renovación del mobiliario en distintos espacios públicos de la ciudad, entre ellos el Paseo de la Familia, el Paseo del Ferrocarril, el Parque Rosauer, la Plaza San Martín y la ciclovía de calle Vélez Sarsfield.

Las acciones forman parte de una política de mejora y mantenimiento de los espacios públicos, con el objetivo de brindar lugares más cómodos, seguros y accesibles para el encuentro, la recreación y el disfrute de todos los vecinos.