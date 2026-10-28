El Municipio realiza trabajos de mantenimiento vial, bacheo y limpieza de desagües en distintos sectores de Cipolletti. Conocé las calles afectadas.

Bacheo y calles de tierra: dónde trabaja la Municipalidad de Cipolletti y qué zonas tendrán reparaciones.

La Municipalidad de Cipolletti continúa con su plan de mantenimiento vial para mejorar la circulación en distintos puntos de la ciudad. Las tareas incluyen el acondicionamiento de calles de tierra y la reparación de sectores afectados por las lluvias .

El cronograma previsto para la jornada contempla trabajos sobre calle San Juan, en el barrio San Jorge; Rimmele; Galucci; Chimpay, en el barrio Juventud y Desarrollo; y Primeros Pobladores .

Las intervenciones buscan mejorar las condiciones de transitabilidad y facilitar la circulación de los vecinos, especialmente en las calles que presentan dificultades después de las precipitaciones.

Bacheo con asfalto: dónde se realizarán las reparaciones

Además del mantenimiento de las calles de tierra, las cuadrillas municipales tienen previsto ejecutar tareas de bacheo con asfalto en caliente en tres arterias de la ciudad.

Los trabajos se concentrarán en:

J. D. Salto.

San Martín.

Naciones Unidas.

Desde el Municipio solicitaron a los conductores circular con precaución y respetar la señalización dispuesta en las zonas intervenidas para permitir que las reparaciones se desarrollen con normalidad.

También limpian desagües para mejorar el drenaje

El operativo incluye tareas de mantenimiento de la infraestructura pluvial. Durante la jornada, los trabajos de limpieza de desagües y conductos se llevan adelante en la intersección de Mengelle y Alberti.

Estas intervenciones apuntan a favorecer el escurrimiento del agua de lluvia y reducir las dificultades que pueden generarse en la vía pública durante las precipitaciones.

La Municipalidad informó que las tareas de mantenimiento y limpieza forman parte de una agenda diaria destinada a mejorar las condiciones de circulación en distintos sectores de Cipolletti.

Para consultar más información sobre los trabajos municipales, se puede ingresar al sitio oficial: www.cipolletti.gob.ar.