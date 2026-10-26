Post lluvia la Municipalidad refuerza tareas de bacheo y mantenimiento vial: conocé el cronograma

Post lluvia la Municipalidad refuerza el cronograma de bacheo y mantenimiento vial.

Este lunes 26 de octubre comenzó con un refuerzo en el cronograma de mantenimiento y reparación de calles tras el mejoramiento de las condiciones climáticas registradas en la ciudad. Las tareas de mantenimiento vial y bacheo se llevan a cabo en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar la transitabilidad.

El cronograma de mantenimiento vial se desarrolla en:

El bacheo se lleva a cabo en calles Tres Arroyos, Toschi, Brentana y Fernández Oro.

Se solicita circular con precaución y respetar la señalización correspondiente para que las tareas de reparación del asfalto puedan ejecutarse con normalidad.

Con respecto a los trabajos en desagües y conductos pluviales, hoy se ejecuta la limpieza en calle Mengelle entre Perú y Lavalle.

Mientras que los camiones para extraer agua acumulada de lluvia realizarán trabajos en Antártida Argentina y 2 de Febrero.

Sobre el cronograma de mantenimiento de espacios verdes

El Municipio -a través del área de Espacios Verdes- informó que se realizan tareas de corte y mantenimiento en 10 plazas por día aproximadamente, dependiendo de la superficie.

Los trabajos se llevan a cabo de lunes a viernes con dos cuadrillas que realizan el corte de césped de plazas, parques y plazoletas.

Durante la jornada de este lunes, trabajadores municipales se encuentran abocados a trabajar en:

• Antártida

• 1200 Viv y Salón 1224 Viv.

• Raul Alfonsin

• Paul Harris

• Ana Zerdán

• Kristensen

• Chile (plaza Pichi Queche)

• Don Bosco

• Villarino

A través de Espacios Verdes además se informó que se llevarán a cabo durante la jornada de hoy, lunes 26, tareas de acondicionamiento en Rosauer: nivelación de terreno, plantación, y poda general.

En tanto, para el martes 27, se trabajará en: Parque Norte, playón deportivo Godoy, 10 de marzo, Hidronor, Luis Piedrabuena, Sirvente, Millenium, Trébol y paseo de la Niñez

El miércoles 28 de octubre continuarán en los siguientes espacios verdes:

• Paseo de la Familia

• San Martin

• Recaudaciones

• Rosauer

• Rotonda Rosauer

• Manzanar 7, 8 y 9

• Pioneros

• Plaza comisaría 1200

De esta manera, para el jueves 29 de octubre, se procederá a trabajar en las plazas, parques y plazoletas comprendidas en las siguientes zonas:

• Las Viñas

• San Luis

• Azcuénaga

• 12 de Septiembre

• Jacarandas

• Kossman

• Mujeres Cipoleñas

• Cipreses

• Newbery

Finalmente, el viernes 30 de octubre el cronograma indica que realizarán tareas de mantenimiento en el Centro Cultural Roberto Abel, Parque Central, Paseo del Ferrocarril, hospital local y la ciclovía que va de calle Toschi a Perón.

Sumado al trabajo de corte de césped se lleva a cabo el mantenimiento diario que realizan los placeros, lo que abarca tareas de perfilado, riego, resiembra y limpieza de dichos espacios.