Post lluvia la Municipalidad refuerza tareas de bacheo y mantenimiento vial: conocé el cronograma
El municipio realiza trabajos de bacheos, mantenimiento vial y espacios verdes.
Este lunes 26 de octubre comenzó con un refuerzo en el cronograma de mantenimiento y reparación de calles tras el mejoramiento de las condiciones climáticas registradas en la ciudad. Las tareas de mantenimiento vial y bacheo se llevan a cabo en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar la transitabilidad.
El cronograma de mantenimiento vial se desarrolla en:
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- Mantenimiento vial
- Naciones Unidas / Chimpay
- Paso de los libres
- Lazaretti
- Sector del basural/ Rimmele
El bacheo se lleva a cabo en calles Tres Arroyos, Toschi, Brentana y Fernández Oro.
Se solicita circular con precaución y respetar la señalización correspondiente para que las tareas de reparación del asfalto puedan ejecutarse con normalidad.
Con respecto a los trabajos en desagües y conductos pluviales, hoy se ejecuta la limpieza en calle Mengelle entre Perú y Lavalle.
Mientras que los camiones para extraer agua acumulada de lluvia realizarán trabajos en Antártida Argentina y 2 de Febrero.
Sobre el cronograma de mantenimiento de espacios verdes
El Municipio -a través del área de Espacios Verdes- informó que se realizan tareas de corte y mantenimiento en 10 plazas por día aproximadamente, dependiendo de la superficie.
Los trabajos se llevan a cabo de lunes a viernes con dos cuadrillas que realizan el corte de césped de plazas, parques y plazoletas.
Durante la jornada de este lunes, trabajadores municipales se encuentran abocados a trabajar en:
• Antártida
• 1200 Viv y Salón 1224 Viv.
• Raul Alfonsin
• Paul Harris
• Ana Zerdán
• Kristensen
• Chile (plaza Pichi Queche)
• Don Bosco
• Villarino
A través de Espacios Verdes además se informó que se llevarán a cabo durante la jornada de hoy, lunes 26, tareas de acondicionamiento en Rosauer: nivelación de terreno, plantación, y poda general.
En tanto, para el martes 27, se trabajará en: Parque Norte, playón deportivo Godoy, 10 de marzo, Hidronor, Luis Piedrabuena, Sirvente, Millenium, Trébol y paseo de la Niñez
El miércoles 28 de octubre continuarán en los siguientes espacios verdes:
• Paseo de la Familia
• San Martin
• Recaudaciones
• Rosauer
• Rotonda Rosauer
• Manzanar 7, 8 y 9
• Pioneros
• Plaza comisaría 1200
De esta manera, para el jueves 29 de octubre, se procederá a trabajar en las plazas, parques y plazoletas comprendidas en las siguientes zonas:
• Las Viñas
• San Luis
• Azcuénaga
• 12 de Septiembre
• Jacarandas
• Kossman
• Mujeres Cipoleñas
• Cipreses
• Newbery
Finalmente, el viernes 30 de octubre el cronograma indica que realizarán tareas de mantenimiento en el Centro Cultural Roberto Abel, Parque Central, Paseo del Ferrocarril, hospital local y la ciclovía que va de calle Toschi a Perón.
Sumado al trabajo de corte de césped se lleva a cabo el mantenimiento diario que realizan los placeros, lo que abarca tareas de perfilado, riego, resiembra y limpieza de dichos espacios.
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