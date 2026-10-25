El Consejo de la Magistratura designó nuevos jueces y una defensora penal en Cipolletti

El organismo provincial resolvió tres concursos para cubrir puestos clave en la Justicia local. También hubo nombramientos en General Roca y Villa Regina.

El Consejo de la Magistratura designó nuevos jueces en Cipolletti, General Roca y Villa Regina.

El Consejo de la Magistratura de Río Negro concretó una nueva sesión en Cipolletti , donde resolvió tres concursos destinados a cubrir cargos estratégicos dentro del Poder Judicial . Las designaciones alcanzan al fuero Penal, una unidad procesal y el Ministerio Público de la Cuarta Circunscripción Judicial.

La reunión se desarrolló el viernes en la Sala 6 del fuero Penal, con la participación de representantes judiciales, legisladores provinciales y miembros del Colegio de Abogados. Durante la jornada se evaluaron los antecedentes, exámenes y entrevistas de los postulantes.

Las resoluciones forman parte de un proceso de renovación de autoridades judiciales en distintas localidades de Río Negro, donde las vacantes se generaron como consecuencia de jubilaciones, renuncias y ascensos de quienes anteriormente desempeñaban esas funciones.

En total, el organismo avanzó con siete designaciones judiciales durante dos jornadas consecutivas, distribuidas entre Cipolletti, General Roca y Villa Regina. Además de los concursos, los integrantes del Consejo analizaron distintos expedientes disciplinarios vinculados al funcionamiento del sistema judicial.

Estefania Petrella

Quiénes son los nuevos funcionarios judiciales designados en Cipolletti

Uno de los concursos más relevantes correspondió a la cobertura de un cargo de juez de juicio del Foro Penal de Cipolletti, una función vinculada al desarrollo de los procesos judiciales penales que llegan a instancia de juzgamiento.

Para ocupar ese puesto, el Consejo de la Magistratura designó a Gustavo Herrera, luego de completar el procedimiento de selección. En esta convocatoria participaron tres postulantes que integraron la nómina prevista para las entrevistas personales.

La segunda designación estuvo destinada a cubrir una vacante en la Unidad Procesal N.º 7 de Cipolletti, uno de los organismos que integran la estructura judicial de la Cuarta Circunscripción y que intervienen en la tramitación de expedientes.

En este caso, la persona seleccionada fue Paola Castro, quien resultó designada después de la evaluación correspondiente. Al igual que en el concurso anterior, el procedimiento contempló entrevistas personales a tres aspirantes que buscaban acceder al cargo.

Por otra parte, el Consejo también resolvió la cobertura de un puesto de defensora adjunta penal de la Cuarta Circunscripción Judicial, una función que integra el sistema de defensa pública y garantiza asistencia jurídica dentro de los procesos penales.

La designación recayó en María Belén Calero, quien fue seleccionada mediante el concurso correspondiente. Para este cargo también estaban previstas entrevistas a tres postulantes, cuyos antecedentes y evaluaciones fueron considerados antes de adoptar la resolución.

El Consejo también analizó expedientes disciplinarios

Además de resolver las tres designaciones, la sesión realizada en Cipolletti incluyó el tratamiento de dos expedientes disciplinarios, aunque no se difundieron detalles sobre su contenido ni sobre las decisiones adoptadas en cada caso.

La reunión estuvo encabezada por el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ), Ricardo Apcarián, quien también presidió la sesión desarrollada previamente en General Roca, correspondiente a la Segunda Circunscripción Judicial.

En representación de los fueros judiciales participaron Agustina Bagniole, por el fuero Penal, y Marcelo Gutiérrez, por el fuero Civil, de acuerdo con las características de los concursos que se encontraban bajo tratamiento.

También integraron el organismo los representantes del Colegio de Abogados, María Eugenia Aizicovich, Pablo Luppi y Jorge Bello. Por la Legislatura provincial participaron Lucas Pica, Facundo López y Juan Murillo, mientras que el procurador general Jorge Crespo intervino en el concurso correspondiente al Ministerio Público.

La causa investiga el faltante de 119 armas, aunque en ese total hay alrededor de ocho que aún se encuentran en análisis.

Designaciones de jueces, un fiscal y secretarios en Roca y Villa Regina

La actividad del Consejo había comenzado el jueves en el auditorio del Poder Judicial de General Roca, donde se desarrolló la primera sesión destinada a resolver cuatro concursos correspondientes a organismos de esa ciudad y Villa Regina.

Uno de los cargos concursados fue el de agente fiscal de General Roca, para el cual resultó designado Rodrigo Vazzana. Este procedimiento contó con nueve postulantes que llegaron a la instancia de entrevistas personales.

En Villa Regina, el organismo también resolvió la cobertura de una secretaría del Juzgado de Familia, cargo para el que fue seleccionada María Noelia Lucero. En este proceso participaron dos aspirantes convocados a las entrevistas.

La segunda designación para Villa Regina correspondió a la secretaría de la Unidad Jurisdiccional Civil N.º 21, donde resultó seleccionado Martín Darío Winschel, luego de completarse las instancias de evaluación establecidas para el concurso.

Por último, el Consejo resolvió la cobertura de un cargo de jueza de la Cámara Primera del Trabajo de General Roca, para el cual fue designada Betiana Patricia Caro. En este procedimiento estaban previstas tres entrevistas personales.

Durante la jornada desarrollada en Roca también se analizaron tres expedientes disciplinarios, que se sumaron a los dos abordados posteriormente en Cipolletti, completando así cinco actuaciones de esa naturaleza tratadas durante ambas sesiones.

Cómo se definieron las siete designaciones judiciales

Para cada una de las vacantes, el Consejo de la Magistratura de Río Negro aplicó un procedimiento de selección que contempló la evaluación de antecedentes profesionales, los resultados del examen de oposición y las entrevistas personales.

Estas instancias permiten analizar la trayectoria, los conocimientos técnicos y las condiciones de quienes aspiran a ocupar funciones dentro del Poder Judicial, antes de que los integrantes del organismo adopten una decisión sobre las designaciones.

De esta manera, las sesiones realizadas en Cipolletti y General Roca concluyeron con siete cargos cubiertos en organismos de la Segunda y Cuarta Circunscripción Judicial, en el marco del proceso de renovación de funcionarios de la Justicia rionegrina.