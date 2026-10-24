Robo al equipo de LM en Córdoba: rompieron el vidrio y se llevaron pertenencias

El equipo periodístico que viajó a San Francisco para cubrir la final entre Cipolletti y San Martín de Formosa sufrió un robo. La cobertura continuó, pero el regreso al Alto Valle quedó condicionado por los daños en el vehículo.

El equipo de LM Neuquén, LM Cipolletti y LU5 que viajó a Córdoba para cubrir la histórica final entre Cipolletti y San Martín de Formosa sufrió un robo este sábado alrededor de las 15 , en la ciudad de San Francisco . Mientras almorzaban en un restaurante, delincuentes rompieron el vidrio delantero de la camioneta que utilizaban para trasladarse y se llevaron una mochila con documentación y pertenencias personales.

El hecho ocurrió alrededor del mediodía, después de que el equipo visitara el estadio Juan Pablo Francia, escenario del partido que definirá uno de los ascensos a la Primera Nacional. La delegación había recorrido las instalaciones y reconocido el campo de juego antes de continuar con las actividades previstas para la cobertura.

El grupo está integrado por Omar Novoa , fotógrafo; Pablo Brandi , comentarista; Facundo Rumene , relator; y Alvaro Nanton , periodista de campo de juego. Todos viajaron para acompañar la cobertura especial del encuentro que disputará el conjunto rionegrino este domingo.

¿Qué fue lo que pasó?

Después de visitar el estadio, el equipo decidió comer en Parrillada Los 4 Hermanos, ubicada sobre avenida Juan Bautista Justo al 512. La camioneta quedó estacionada en Paraguay al 2300, a pocos metros del restaurante.

El almuerzo duró aproximadamente una hora. Cuando regresaron al vehículo, encontraron que el vidrio del lado del conductor había sido destrozado. Del interior faltaba una mochila perteneciente a uno de los conductores, que contenía documentación y un equipo de mate.

En la parte trasera también había mochilas con documentación y elementos utilizados para la transmisión deportiva. Afortunadamente, los delincuentes no se llevaron ese material, lo que permitió evitar una complicación todavía mayor para la cobertura. La delegación realizó la correspondiente denuncia policial, que además permitirá acreditar lo sucedido durante el traslado del vehículo dañado.

El robo ocurrió en un momento especialmente complicado. Cipolletti tenía programado su último entrenamiento a las 15.30 en el predio del Club Sociedad Sportiva de Devoto, ubicado a unos 20 kilómetros de San Francisco.

Sin tiempo para resolver el problema de la camioneta, los periodistas debieron reorganizarse y llegar en taxi al entrenamiento. De esa manera, pudieron cumplir con la cobertura de la última práctica del Albinegro antes de la final.

Mientras tanto, los conductores y responsables del transporte comenzaron a buscar una solución para el vehículo. El principal inconveniente es cómo realizar el viaje de regreso al Alto Valle, de aproximadamente 1.200 kilómetros, con el vidrio del conductor completamente destruido.

Al consultar a vecinos de la zona, algunos manifestaron su preocupación por hechos de inseguridad que, según sus testimonios, “se volvieron más frecuentes durante los últimos años en San Francisco”.

La cobertura periodística continuará este domingo con la final del Federal A. Sin embargo, mientras Cipolletti se prepara para buscar el ascenso, el equipo de LM enfrenta una preocupación inesperada: resolver cómo volver a casa después de un robo que transformó una parada para almorzar en un problema de logística y seguridad.