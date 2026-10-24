Noche agitada: una camioneta con cartuchos de escopeta y una mujer que agredió a una policía

Dos procedimientos movilizaron al personal policial de Cipolletti durante la madrugada. Hubo demorados por maniobras peligrosas, resistencia y agresiones.

La Policía de Río Negro tuvo una intensa actividad durante la noche del viernes y la madrugada de este sábado en Cipolletti , donde diferentes intervenciones requirieron la presencia de efectivos de la Comisaría 4° en distintos sectores de la ciudad.

Uno de los procedimientos se inició a partir de reiteradas denuncias de vecinos que alertaron sobre una camioneta Ford Ranger que circulaba a alta velocidad por el centro, mientras realizaba maniobras que generaban preocupación entre automovilistas y peatones.

El segundo episodio ocurrió durante la madrugada, a la salida de un local bailable ubicado sobre calle Roca, donde una mujer terminó demorada después de agredir a una efectiva policial que intervenía en un conflicto.

Ambas situaciones movilizaron al personal de seguridad y derivaron en actuaciones policiales. En el primer caso, los uniformados encontraron cartuchos de escopeta, mientras que en el segundo se registraron agresiones y daños a elementos personales de una agente.

Una Ford Ranger circulaba a alta velocidad por el centro de Cipolletti

El primero de los procedimientos comenzó cuando la Comisaría 4° de Cipolletti recibió varios llamados telefónicos de vecinos que advertían sobre la circulación peligrosa de una camioneta en las calles céntricas de la ciudad.

Según la información policial, se trataba de una Ford Ranger que se desplazaba a una velocidad elevada y realizaba maniobras que representaban un riesgo para otros conductores y personas que transitaban por el sector.

Ante las reiteradas advertencias, los efectivos desplegaron una intervención para localizar el vehículo. Finalmente, consiguieron interceptar su marcha y procedieron a realizar un control de rutina para identificar a sus ocupantes y verificar la situación.

Durante la inspección, los uniformados detectaron que los ocupantes tenían en su poder cartuchos de escopeta, un hallazgo que motivó una revisión del vehículo para determinar si también transportaban algún tipo de arma de fuego.

Sin embargo, de acuerdo con lo informado, no se encontraron armas dentro de la camioneta. Pese a esta situación, los efectivos resolvieron demorar a los involucrados para verificar sus antecedentes y avanzar con las actuaciones correspondientes.

La intervención permitió detener la circulación del rodado que había generado múltiples advertencias entre los vecinos. Hasta el momento, no trascendieron precisiones sobre la cantidad de cartuchos encontrados ni la identidad de las personas demoradas.

Una mujer agredió a una policía a la salida de un boliche

El segundo procedimiento se registró durante la madrugada de este sábado, cuando efectivos policiales debieron intervenir en un conflicto ocurrido en un local bailable ubicado en Roca 379, en pleno sector céntrico de Cipolletti.

De acuerdo con la información conocida, el episodio comenzó cuando el personal de seguridad intervenía para retirar del establecimiento a un hombre que había protagonizado una pelea en el interior del local nocturno.

Mientras una efectiva policial colaboraba con el procedimiento para sacar al hombre del establecimiento, una mujer que sería su pareja reaccionó de manera violenta y agredió a la uniformada que participaba de la intervención.

Como consecuencia del ataque, la agente sufrió daños en sus anteojos. La situación obligó al resto del personal a intervenir para controlar el conflicto y evitar que continuaran las agresiones durante el operativo.

Finalmente, la mujer fue demorada por resistencia a la autoridad y por agredir a una integrante de la fuerza policial. El procedimiento quedó registrado como otra de las intervenciones realizadas durante la madrugada.