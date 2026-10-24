Abrieron hace nueve meses y sufrieron un robo millonario en pleno centro de Cipolletti

Dos delincuentes ingresaron durante la madrugada, sustrajeron mercadería valuada entre $3 y $4 millones y quedaron registrados por cámaras de seguridad.

Un comercio de Cipolletti sufrió un importante robo de mercadería en plena madrugada.

Un nuevo hecho de inseguridad en pleno centro de Cipolletti generó preocupación entre los comerciantes de la ciudad. Durante la madrugada del viernes, dos delincuentes ingresaron a un local de indumentaria femenina y sustrajeron mercadería valuada en varios millones de pesos.

El episodio ocurrió alrededor de las 2:20 de la madrugada, cuando los sospechosos rompieron la puerta de acceso del comercio y lograron ingresar. El robo quedó parcialmente registrado por cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones.

El comercio damnificado es DAGUS , ubicado en calle Roca 162 , a pocos metros de una de las zonas comerciales más transitadas de la ciudad. Sus propietarios descubrieron lo ocurrido varias horas después, cuando llegaron para comenzar la jornada laboral.

En diálogo con LM Cipolletti, María Agustina, propietaria del establecimiento, relató cómo se enteraron del episodio. "Ayer a las 2:20 de la madrugada dos personas rompieron la puerta del local y se llevaron mercadería y demás productos", explicó.

Estiman pérdidas de entre $3 y $4 millones.

Un robo millonario en un comercio inaugurado este año

La comerciante indicó que descubrieron el robo recién durante la mañana del viernes. "Nos enteramos a las 9 cuando fuimos a abrir el local", señaló sobre el momento en que encontraron los daños y advirtieron el faltante de mercadería.

Aunque todavía no lograron completar el relevamiento de los productos sustraídos, las primeras estimaciones indican que las pérdidas serían millonarias. La situación representa un importante perjuicio económico para un emprendimiento que comenzó a funcionar recientemente.

"Aún no pudimos saber exactamente la cantidad de dinero que representa la pérdida. Por lo que vi por arriba, debe ser aproximadamente entre $3 y $4 millones", manifestó María Agustina sobre el valor de los productos robados.

El local de ropa femenina fue inaugurado en enero de 2026 y, según explicó su propietaria, nunca antes había sufrido un episodio de estas características. El hecho generó preocupación por la modalidad utilizada para ingresar al establecimiento.

Investigan si los delincuentes participaron de otros robos

Tras descubrir lo ocurrido, la damnificada realizó la correspondiente denuncia en la Comisaría Cuarta de Cipolletti, donde aportó información sobre el ingreso de los sospechosos y los elementos sustraídos durante la madrugada.

Según relató, durante su visita a la dependencia policial le mencionaron la posibilidad de que los responsables estén vinculados con otros episodios registrados recientemente, debido a las similitudes en la modalidad utilizada para ingresar a los comercios.

"Lo que me dijeron cuando hice la denuncia es que ya hace un par de meses creen saber quiénes son porque roban de la misma manera", expresó la propietaria sobre la información que recibió.

Las cámaras registraron a uno de los sospechosos

Uno de los elementos que podría resultar importante para la investigación son las cámaras de seguridad de la zona, que permitieron observar a uno de los presuntos delincuentes mientras caminaba por la vía pública.

En las imágenes se puede ver a un sujeto que circula con prendas de vestir encima, una secuencia que podría contribuir a reconstruir el recorrido realizado después del robo y aportar elementos para identificarlo.

La Comisaría 4° reforzó las tareas de vigilancia junto al COER en horarios nocturnos. Estefania Petrella

La policía reforzó la prevención en el horario nocturno

En diálogo con LM Cipolletti, el comisario Diego Domínguez, jefe de la unidad mencionó que ya se encuentran con los materiales fílmicos y que “estamos en los análisis, el que va bien orientado”. Además mencionó que esperan los resultados en los próximos días.

“No obstante hemos realizado un refuerzo de prevención sobre todo en el horario nocturno que cuenta con recorridos de esta unidad y del Coer”, describió Domínguez