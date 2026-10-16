Vecinos alertan por robo de cables de los postes de alumbrado público en Cipolletti

El jueves terminó con dos jóvenes detenidos en un barrio de la zona norte de Cipolletti. Las denuncias por esta situación van en aumento.

Los vecinos de varios barrios de Cipolletti alertan por un robo sistemático de cables del alumbrado público . En la noche de este jueves, dos jóvenes fueron detenidos en Manzanas del Sol , atrapados en el momento en el que intentaban arrancar cables de dos postes de luz.

La situación fue alertada mediante una llamada anónima a la Comisaría 32 . En la misma, se informó que dos jóvenes intentaban abrir los postes de alumbrado en Carlos Gardel y Mathos Rodríguez . Los describieron con bastante precisión: campera negra, buzo blanco, mediana estatura. El patrullero los encontró en esa misma esquina minutos más tarde. Andaban con una mochila, y dos postes de luz que están sobre Carlos Gardel habían sido violentados.

La metodología es simple: abren la tapa de registro para después arrancar el cableado . Uno de los postes ya había sido vandalizado y el otro estaba en proceso, no alcanzaron a provocar mayores daños. El objetivo es vender el cobre.

Sobre los detenidos

Los detenidos son dos personas jóvenes, de 23 años: uno, con domicilio en Cipolletti; y el otro en situación de calle. En la mochila llevaban un cable de unos cinco metros de extensión y dos guantes blancos. La herramienta con la que abrían las tapas estaba colgando de uno de los postes.

El fiscal de turno, Diego Vázquez, dispuso que permanezcan detenidos por el delito de robo.

Un empleado de la empresa que realiza el mantenimiento del alumbrado público reconoció que el cable secuestrado pertenece a los postes de iluminación del Municipio.

Los sorprendieron sobre una camioneta a la madrugada, intentaron escapar y quedaron detenidos

Dos jóvenes fueron sorprendidos durante la madrugada de este jueves mientras estaban sobre la caja de una camioneta estacionada en Cipolletti. Al advertir la presencia policial, escaparon a pie, pero los efectivos lograron alcanzarlos a pocas cuadras y quedaron detenidos por un intento de robo.

El procedimiento se registró alrededor de las 4:48, durante una recorrida preventiva de efectivos de la Comisaría 24° de la Policía de Río Negro.

Los policías patrullaban la zona cuando observaron a dos hombres, de 19 y 20 años, sobre la caja de una Toyota Hilux blanca. Al notar que habían sido descubiertos, ambos abandonaron el lugar y emprendieron la fuga.

Sin embargo, el seguimiento policial permitió interceptarlos metros más adelante, en la esquina de Juan XXIII y Río Salado, donde fueron demorados.

Qué encontraron junto al vehículo

Tras el procedimiento, los efectivos se dirigieron a un domicilio de calle Río Salado y entrevistaron al propietario de la camioneta. El hombre constató que varios elementos habían quedado sobre la calle, luego de ser retirados del vehículo.

Entre los objetos hallados había una caja de herramientas, tres baldes con repuestos industriales y un bidón transparente.

Intervino Criminalística y quedaron detenidos

En el lugar trabajó personal del Gabinete de Criminalística, que realizó las diligencias correspondientes para sumar pruebas a la investigación.

Además, intervino el fiscal de turno, quien entrevistó al damnificado y dispuso la extracción de fichas dactilares de los dos sospechosos.

Finalmente, ambos jóvenes quedaron detenidos por el delito de robo en grado de tentativa.