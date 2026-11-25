Junto a un cómplice, interceptó a un adolescente y lo amenazó con un arma blanca. El otro llevaba una manopla y también lo agredió. La víctima se resistió.

El ladrón en muletas y su cómplice fueron detenidos tras el frustrado intento de robo.

La Policía de Río Negro detuvo a dos sujetos que intentaron apoderarse de las pertenencias de un adolescente utilizando armas blancas. La víctima se resistió al ataque y forcejeó con los agresores para evitar que concretaran el robo.

El hecho ocurrió el martes por la tarde en la intersección de 12 de Octubre y Frey . Uno de los sospechosos, que se movilizaba con muletas , amenazó al adolescente con una cortapluma marca Victorinox para sustraerle sus pertenencias.

Su cómplice, en tanto, llevaba una manopla y también agredió a la víctima. Sin embargo, el ataque no prosperó y ambos debieron escapar sin lograr apoderarse de ningún elemento.

Los ladrones intentaron intimidar a un adolescente con un cortaplumas y una manopla.

Tras el intento de robo, los sujetos abordaron un colectivo de línea para huir del lugar. El vehículo fue interceptado por efectivos policiales, que lograron detener a los sospechosos a pocos metros del lugar del hecho.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron los elementos que habrían sido utilizados para cometer el ilícito.

Los detenidos, de 27 y 38 años, quedaron a disposición de la Justicia y afrontarán cargos por robo en grado de tentativa.