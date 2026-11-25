Insólito robo: en muletas, intentó asaltar a un adolescente, fracasó y se subió a un colectivo
Junto a un cómplice, interceptó a un adolescente y lo amenazó con un arma blanca. El otro llevaba una manopla y también lo agredió. La víctima se resistió.
La Policía de Río Negro detuvo a dos sujetos que intentaron apoderarse de las pertenencias de un adolescente utilizando armas blancas. La víctima se resistió al ataque y forcejeó con los agresores para evitar que concretaran el robo.
El hecho ocurrió el martes por la tarde en la intersección de 12 de Octubre y Frey. Uno de los sospechosos, que se movilizaba con muletas, amenazó al adolescente con una cortapluma marca Victorinox para sustraerle sus pertenencias.
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Su cómplice, en tanto, llevaba una manopla y también agredió a la víctima. Sin embargo, el ataque no prosperó y ambos debieron escapar sin lograr apoderarse de ningún elemento.
Tras el intento de robo, los sujetos abordaron un colectivo de línea para huir del lugar. El vehículo fue interceptado por efectivos policiales, que lograron detener a los sospechosos a pocos metros del lugar del hecho.
Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron los elementos que habrían sido utilizados para cometer el ilícito.
Los detenidos, de 27 y 38 años, quedaron a disposición de la Justicia y afrontarán cargos por robo en grado de tentativa.
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