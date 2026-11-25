La tragedia se produjo entre Fernández Oro y Cipolletti. El conductor fue acusado por "homicidio culposo" y acordó pautas de conducta en una probation.

El impacto del auto contra el new jersey fue violento. Causó la muerte de dos personas y heridas graves al conductor.

La Justicia Penal cipoleña sobreseyó al conductor de un auto que chocó contra el murallón que divide los carriles en los tramos nuevos de la Ruta Nacional 22 , donde murieron dos hombres que lo acompañaban. La tragedia se produjo la tarde del martes 28 de mayo de 2024, alrededor de las 20:30, a la altura del kilómetro 1.209, en proximidades del límite entre Fernández Oro y Cipolletti.

En el sector donde se produjo el choque fatal aún está en obra la ampliación de la ruta, un proyecto para convertirla en autopista que lleva cerca de dos décadas, pero que permanece paralizada.

El Chevrolet Corsa provenía de la zona de Roca con las tres personas a bordo. En aquel momento trascendió que se dirigían al aeropuerto de Neuquén. El vehículo lo manejaba Alejandro Juárez y con él iban Oscar Orellano , de 48 años, y Luis Luna, de 43.

Al descender el puente elevado sobre la calle Río Iguazú, de Fernández Oro, el vehículo impactó contra el paredón, denominado “New Jersey”, que separa la traza principal, que aún no está habilitada al tránsito, y la colectora, por donde se debe circular.

El impacto fue contra el extremo de la estructura de cemento, que por su solidez permaneció intacto, provocando el fallecimiento de Orellano y Luna. Por el hecho se inició una causa penal y Juárez, que sufrió heridas que pusieron en riesgo su vida, fue imputado por el delito de “homicidio culposo”.

Conducción imprudente

En la audiencia de formulación de cargos, realizada el 6 de febrero del año pasado, la fiscalía lo responsabilizó por haber manejado sin “cuidado y precaución, al no respetar los carteles de señalización vial transitoria con refractaria existente en el sector”.

Se detalló que la cartelería indicaba “500 metros fin de doble mano”, “Desvío” y “Atención circule con precaución”. Como consecuencia, violó la norma prevista en el artículo 39 de la Ley Nacional de Tránsito Nro 24.449 “al efectuar una maniobra que creó un riesgo, provocando una frenada intempestiva que ocasionó el choque con el divisor de la vía y el posterior impacto con la barrera tipo ‘New Jersey’.

En otra audiencia efectuada el 26 de septiembre de 2025, el abogado Francisco Martín, defensor de Juárez, pidió la suspensión del juicio a prueba, el mecanismo penal conocido como probation, que permite a un acusado evitar el juicio aún sin reconocer su culpa a cambio de reparar el daño con el cumplimiento de pautas de conducta en un determinado lapso de tiempo.

Propuesta de probation

En este caso el acusado ofreció una reparación económica a abonar en tres cuotas mensuales y consecutivas a una de las víctimas, mantener domicilio, no cometer nuevos delitos, abstenerse del consumo excesivo de alcohol y de estupefacientes, realizar un curso de manejo y presentarse cada tres meses en la Oficina Judicial.

La propuesta incluía la “autoinhabilitación” para conducir vehículos automotores, debiendo entregar su licencia de conducir y abstenerse de gestionar nuevas autorizaciones. Todo durante el plazo de un año.

El ofrecimiento lo realizó frente al padre de una de las víctimas, querellante en la causa, en presencia de su abogado Silvio Fernando Garrido. En esa ocasión no estuvo Bárbara Sánchez Pulgar, quien representó a la otra víctima, a pesar de “encontrarse debidamente notificada”.

Por ese motivo hubo una nueva audiencia con esa parte el 21 de octubre siguiente, con la presencia de la profesional, con quien la defensa acordó una segunda reparación económica por la misma suma.

El 6 de octubre último se llevó a cabo una nueva audiencia con la participación de la fiscal Yesica Montenegro, (sin los querellantes) en la que el defensor de Juárez pidió su sobreseimiento. El abogado indicó que el imputado pagó la totalidad de las reparaciones económicas comprometidas destinadas a los familiares de las víctimas y además cumplió el curso de manejo defensivo, las presentaciones comprometidas y las demás reglas impuestas, entre ellas no cometer nuevos delitos.

La fiscal Montenegro aceptó la petición, señalando que “se encontraba acreditado el cumplimiento íntegro de las reglas impuestas y que se reunían las condiciones legales para disponer el sobreseimiento”.

La resolución de la causa por el choque

La jueza Amorina Sánchez Merlo no objetó el planteo y dictó el sobreseimiento de Juárez. Reconoció que cumplió las normas de conducta establecidas. En un apartado expresó sus consideraciones respecto a la resolución jurídica del conflicto mediante la probation. Dijo al respecto que la muerte de los dos hombres produjo “una pérdida irreparable” para sus familiares y que “ninguna resolución judicial puede pretender borrarlo ni sustituir el dueño de quienes perdieron a sus seres queridos”.

Sostuvo que fue “un siniestro vial en el que no existió una voluntad dirigida a producir el resultado fatal que finalmente aconteció” y que la decisión adoptada “no significa que el transcurso del tiempo o el cumplimiento de determinadas obligaciones pueda reparar lo ocurrido”.

También consideró que el propio Juárez “sufrió consecuencias personales de significativa entidad a raíz del siniestro, graves secuelas físicas y psicológicas, encontrándose impedido de trabajar”. “Se trató de un hecho culposo de consecuencias trágicas, que atravesó de diferente manera la vida de todas las personas involucradas”, sintetizó.

En la resolución declaró que el inicio del proceso “no afecta el buen nombre y honor del que hubiera gozado” Juárez con anterioridad y también ordenó “el cese de la autoinhabilitación para conducir vehículos automotores, y que le restituyan su licencia de conducir. Ahora queda abierta la instancia civil.

Tirón de orejas para los querellantes

En su fallo, la jueza Sánchez Merlo llamó la atención de los abogados querellantes Bárbara Sánchez Pulgar y Silvio Garrido, quienes representaron a los familiares de las víctimas. El motivo fue que ninguno de los dos asistió a la audiencia del 26 de septiembre, destinada a resolver el caso, pese a que “se encontraban debidamente notificados” y sin justificar sus ausencias.

Sánchez Pulgar directamente no fue, por lo que su ausencia “impidió abordar integralmente en aquella oportunidad la suspensión del juicio a prueba” y se avanzó únicamente con la otra parte querellante y tuvieron que convocar a una nueva audiencia.

Mientras que Garrido tampoco se presentó personalmente, sino que lo hizo en forma remota “desde el interior de un vehículo, circunstancia que también corresponde señalar en cuanto a las condiciones en las que los profesionales deben disponerse a participar de un acto jurisdiccional”.

Por ese motivo la jueza sostuvo que “corresponde formular un llamado de atención” a ambos, pero además dispuso “poner tales antecedentes en conocimiento del Colegio de Abogados”, para que se “evalúe la actuación profesional y proceda conforme estime corresponder”.