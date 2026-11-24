Una adolescente de 14 años llamó dos veces al 911 para pedir ayuda. El hombre tenía una exclusión del hogar vigente desde abril.

Una adolescente llamó dos veces al 911: su padrastro tenía un cuchillo y amenazaba a su madre.

Un grave episodio de violencia familiar generó un importante despliegue policial en General Roca . Un hombre de 57 años ingresó por la fuerza a la vivienda de su expareja, la amenazó con un cuchillo y también atacó a la hija adolescente de la mujer. La intervención comenzó después de que la joven, de 14 años, llamara al 911 para pedir ayuda.

El procedimiento se realizó el lunes por la tarde en una casa de calle La Plat a. El agresor tenía una medida de exclusión del hogar vigente desde abril, pero volvió a ingresar al domicilio y protagonizó una situación de extrema tensión.

Por disposición de la Fiscalía de turno, quedó detenido y fue imputado por amenazas, lesiones, violación de domicilio y desobediencia a una orden judicial.

Dos llamados al 911 y una adolescente encerrada en el baño

La situación comenzó cuando la adolescente se comunicó con el sistema RN Emergencias para alertar que su padrastro estaba agresivo y que la mantenía encerrada en el baño de la vivienda.

Minutos después, la menor volvió a llamar para advertir que el hombre tenía un arma blanca. Ante la gravedad del escenario, los efectivos de la Comisaría 3° que habían llegado al lugar solicitaron el apoyo de otro móvil policial.

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Cuando arribaron los refuerzos, encontraron al hombre en el exterior de la propiedad. Según se informó, intentaba escapar a bordo de una moto que estaba estacionada en la vereda.

Tenía un cuchillo de 26 centímetros y lo redujo la Policía

El hombre llevaba un cuchillo de aproximadamente 26 centímetros y mantenía una actitud agresiva. Los policías intervinieron para reducirlo y evitar que la situación pasara a mayores.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron el arma blanca e identificaron al sospechoso, de 57 años.

Luego entrevistaron a la mujer, de 42 años, quien denunció que su expareja había ingresado por la fuerza a la casa y la había agredido físicamente. También aseguró que su hija había sido atacada y presentaba una herida en uno de sus brazos.

Tenía una exclusión del hogar vigente desde abril

Uno de los datos centrales de la investigación es que el hombre tenía una medida judicial de exclusión del hogar vigente desde abril de este año.

Tanto la mujer como la adolescente recibieron asistencia del personal del SIARME, mientras que el Gabinete de Criminalística realizó las diligencias correspondientes en la vivienda.

Finalmente, por disposición de la Fiscalía de turno, el hombre quedó detenido y fue imputado por los delitos de amenazas, lesiones, violación de domicilio y desobediencia a una orden judicial.