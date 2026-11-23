Un incendio arrasó una vivienda de la toma Bella Vista, de Las Perlas, a causa, al parecer, de un golpe de tensión eléctrica. La familia quedó en la calle.

Una familia asentada en la toma Bella Vista, de Las Perlas, perdió todas sus pertenencias en un incendio, desencadenado, al parecer, por un golpe de tensión eléctrica. La red de electricidad de las tomas perlenses es muy precaria. Está sin regularizar.

Un reciente y feroz incendio en una vivienda ubicada en la toma Bella Vista de Las Perlas dejó en la calle a una familia y desnudó un problema cuya resolución se viene postergando hace tiempo, el de la regularización de la red eléctrica de los seis asentamientos irregulares que existen actualmente en la comunidad.

El siniestro ocurrió el viernes 20 pasado y destruyó por completo la vivienda donde vivía un grupo familiar integrado por una pareja y sus dos hijas. Por fortuna, se pudo evacuar con prontitud y premura a las niñas que estaban en el lugar y esto evitó mayores desgracias. Las chicas, empero, fueron trasladadas a la salita de salud de Las Perlas para su asistencia y observación de su estado general. Se comprobó, entonces, que estaban bien.

Los indicios preliminares apuntan a que el voraz incendio se habría producido por un golpe de alta tensión, que hizo arder las precarias las instalaciones de electricidad de la casa, tras lo cual las llamas se expandieron con celeridad, envolviendo en la combustión todo a su paso.

Un incendió dejó en ruinas una vivienda de la toma Bella Vista, en Las Perlas. La familia que la habitaba salió indemne, pero se quedó en la calle, sin nada. El fuego lo desencadenó, al parecer, un golpe de tensión eléctrica en la precaria red existente en el asentamiento.

Pese al denuedo de los vecinos, que apenas se percataron de la situación, acudieron prestos a intentar apaciguar y contener el siniestro, y de una dotación de bomberas que acudió pronto al lugar, prácticamente no fue posible salvar nada del hogar, ni muebles, ni electrodomésticos, ni ropa. El fuego quemó todo, la vivienda se convirtió en una ruina y sus habitantes quedaron en la calle.

Justo sin agua en Las Perlas

Así las cosas, quedó en evidencia, además, una grave falencia. La labor de las bomberas podría haber sido más efectivo si la autobomba del cuartel de Las Perlas hubiera contado con agua. Pero, en el momento, no era así. Lamentablemente, suele ocurrir que, por las deficiencias del servicio de agua que padece el conjunto de la comunidad perlense, la autobomba no dispone de agua para combatir incendios. Un auténtico despropósito, que se tendrá que revertir lo más rápido posible.

El problema lo refieren los propios vecinos, que también hacen hincapié en que el siniestro podría haberse evitado si se hubiese avanzado en la regularización del servicio de la electricidad en la toma Bella Vista y en las otras cinco tomas que surgieron en 2023 y se mantienen sin progreso alguno en materia de urbanización.

Regularización eléctrica pendiente

Alrededor de un año después de su aparición y consolidación como asentamientos, se solicitó a la empresa Edersa que inicie el proceso regularizador, a lo que, después de diversas gestiones, la firma accedió a avanzar. En el caso de la toma Bella Vista, se impulsó la instalación de un seccionador eléctrico, con cuyo funcionamiento se podrían evitar las bruscas subas de tensión y el peligro que representan para los precarios circuitos hogareños.

Sin embargo, el seccionador, que se iba a instalar justamente en las inmediaciones de la vivienda que se quemó ahora, nunca llegó a colocarse. Según los vecinos, el Municipio habría manifestado su intención de propiciar, como alternativa al seccionador, la colocación de medidores de electricidad en las viviendas. Otras fuentes cargan las tintas sobre la empresa Edersa. Sea como fuere, lo cierto es que ni en Bella Vista ni en las otras cinco tomas se ha dado ni un mínimo progreso hacia la normalización eléctrica del lugar.

Más de 200 familias habitan tomas

Y el hecho es que, tomadas en conjunto, en las tomas de Las Perlas habita un total de cerca de 250 familias, con lo que la población involucrada podría rondar las 800 personas o más, gran parte de ellas, con niños y jóvenes.

Por lo pronto, una familia de cuatro personas del asentamiento Bella Vista se ha quedado sin nada, en la calle, por un incendio que podría haberse evitado. Ahora, el grupo familiar requiere de la ayuda solidaria de la comunidad perlense y cipoleña para salir adelante. Y urgen mejoras para prevenir nuevos siniestros.