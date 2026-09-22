Las Perlas: funcionarios del EPRE responderán a reclamos de vecinos por cuantiosas facturas eléctricas

Se espera para este jueves en Las Perlas la visita de funcionarios del EPRE que abordarán los reclamos por los elevados montos de muchas facturas de EDERSA.

Hay gran expectativa en Las Perlas por la visita que funcionarios del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) efectuarán a la comunidad este jueves para abordar los reclamos por elevadas facturaciones de los consumos eléctricos.

A instancias de un grupo de vecinos de Las Perlas , se concretará este jueves en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la comunidad una reunión con funcionarios del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) , a quienes se les plantearán consultas y aclaraciones por los elevados montos de las facturas que han recibido muchos pobladores por sus consumos eléctricos.

La visita de los representantes del EPRE está programada para las 9.30 y la está precediendo una intensa campaña de difusión del evento por parte de sus organizadores, que se identifican como Vecinos x Vecinos de Balsa Las Perlas.

Los reclamos por las facturas por montos elevados que remite la empresa EDERSA se han intensificado en los últimos tiempos, evidenciando un creciente malestar en la población afectada .

Funcionarios del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) estarán este jueves en Las Perlas, donde atenderán los reclamos y quejas de vecinos que han recibido facturas cuantiosas por sus consumos de energía eléctrica.

No es para menos, puesto que se mencionan sumas a pagar de varios cientos de miles de pesos, al extremo que habría familias que destinan gran parte o, incluso, la totalidad de sus ingresos a saldar las cuentas con la empresa distribuidora de electricidad.

Se esperan precisiones del EPRE

Como el costo de la vida ya es muy caro para los habitantes de Las Perlas, el gasto por los consumos eléctricos está generando bronca y tensión, motivo por el cual se esperan precisiones y respuestas a la altura de las circunstancias de los funcionarios del EPRE que visitarán la comunidad.

La regularización del servicio eléctrico se encuentra muy avanzada en el poblado, lo que ha sido todo un logro, tras años de lucha de los vecinos. La empresa EDERSA asumió en su momento el desafío y ha ido concretando la normalización a ritmo sostenido.

Sin embargo, los montos de un número significativo de facturas han provocado enorme inquietud y hasta ahora no se ha logrado esclarecer las razones que justifiquen las cifras que más impactan.

La regularización cuesta caro

Circunstancias parecidas se han dado en otros núcleos poblacionales de Cipolletti en los que se ha regularizado el suministro de la electricidad hace no mucho tiempo. Un ejemplo, es el Barrio Obrero A y B, donde ha habido duros cuestionamientos por algunas facturaciones de gran cuantía.

En la comunidad perlense, vecinos y vecinas no paran de efectuar reclamos en las redes sociales. Últimamente, se han podido leer posteos como el siguiente: "Estamos sufriendo boletas con montos desmedidos. Ante este atropello, nos organizamos para defendernos. Dato clave: las personas con discapacidad y/o sus grupos familiares tienen derecho al subsidio y tarifa especial en la luz. ¡Exijamos que se cumpla!".

En las redes sociales, hay una gran actividad de difusión de los problemas derivados del alto costo del suministro eléctrico.

Al efecto, en el posteo se pide que "el EPRE atienda nuestros reclamos y revea cada caso ante esta sobrefacturación abusiva" y se hace constar que se ha solicitado "la extensión de kW subsidiado para todos".

Reclamo y denuncia por escrito

Además, hace una semana se conoció una nota de "reclamo formal y denuncia" dirigida a la empresa EDERSA, al EPRE, a la Delegación Municipal y a la propia Municipalidad de Cipolletti. En el texto, se indica que la denuncia es "por sobrefacturación, mala lectura de medidores y exigencia urgente de revisión y reempadronamiento para tarifa social y subsidio por zona sin gas natural".

En el texto, divulgado por las redes sociales, se formaliza "una determinada y enérgica protesta y denuncia formal ante los gravísimos abusos tarifarios, la negligencia técnica e institucional y la flagrante vulneración de nuestros derechos como usuarios de un servicio público esencial".

Se enfatiza, en el extenso escrito, que "las familias de Balsa Las Perlas somos sumamente cuidadosas con el consumo eléctrico. Conscientes de la crisis económica y de la falta de red de gas natural, recurrimos activamente al uso de garrafas de gas y leña para calefaccionarnos y cocinar, minimizando el uso de artefactos eléctricos de alto consumo. Es por ello inaceptable e inverosímil que se registren consumos exorbitantes que superan, en muchos casos, la totalidad de los ingresos mensuales de un hogar".

Supuesto trasfondo político

A todo esto, fuentes institucionales consultadas dejaron trascender que, si bien existe la necesidad de aclarar bien los casos de facturas elevadas por la electricidad, también podrían existir "ciertos intereses políticos" por la agudización de los reclamos en los últimos tiempos.

Como ya se transita una época preelectoral, puesto que en el horizonte están los comicios municipales, y también provinciales y nacionales, de 2027, se especula con que los aspectos más encendidos de los reclamos no serían ajenos al contexto de la incipiente lucha proselitista que se empieza a manifestar. Por lo pronto, hay crecientes expectativas por lo que dirán los funcionarios del EPRE.