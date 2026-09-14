El arma fue encontrada en marco de una investigación por lesiones.

Allanamiento en Balsa Las Perlas: encontraron un revólver debajo de un colchón.

Este lunes se confirmó que en marco de una investigación por lesiones con arma de fuego, un allanamiento realizado en Balsa Las Perlas permitió secuestrar un revólver que se encontraba oculto debajo del colchón de una de las habitaciones.

En cuanto al procedimiento fue realizado por personal de la Subcomisaría 82 , con una orden judicial vinculada a la investigación del hecho. Al ingresar al inmueble, los efectivos localizaron a un hombre que se encontraba durmiendo en el lugar y aseguraron el sector para avanzar con la inspección.

Durante el registro de la habitación, los policías encontraron el arma de fuego debajo del colchón. Se trataba de un revólver, que fue secuestrado y puesto a disposición de la Justicia.

El hombre fue detenido y trasladado a la dependencia policial para continuar con las actuaciones correspondientes.

El arma secuestrada quedó incorporada a la investigación y será la Justicia la que determine si existe algún vínculo entre el revólver encontrado y el hecho de lesiones con arma de fuego que originó el allanamiento.

Cipolletti: recuperaron una moto robada en 2015 y con la numeración adulterada

Durante tareas de prevención sobre las calles Juan Domingo Perón y Domingo Savio, efectivos policiales interceptaron en la zona de la Toma La Alameda una Honda CG 150cc. que circulaba sin luces delanteras y cuyo conductor intentó alejarse al advertir la presencia policial.

Al inspeccionar el rodado, detectaron irregularidades en la numeración y, tras consultar al Centro de Seguridad Inteligente, constataron que registraba un pedido de secuestro activo por robo desde el 20 de abril de 2015, solicitado por la Comisaría 20° de Neuquén.

El conductor, de 20 años, manifestó que la moto pertenecía a un tío y que había sido recuperada por sus propios medios. Sin embargo, la verificación determinó que la numeración del cuadro no correspondía con la moto denunciada en 2015.

Por disposición del fiscal de turno, el rodado fue secuestrado y se iniciaron actuaciones por una presunta adulteración de la identificación del vehículo. El involucrado y la moto fueron trasladados a la Subcomisaría 79ª, donde continuaron las diligencias.

Este procedimiento forma parte de las tareas de prevención y control que se desarrollan en distintos puntos de la provincia y que permiten detectar situaciones vinculadas con vehículos sustraídos, documentación irregular y adulteración de sus sistemas de identificación.

En este esquema se integra Río Negro Seguridad Inteligente, que combina el trabajo de los efectivos con tecnología, sistemas de información y análisis de datos para fortalecer la prevención.