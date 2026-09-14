Buscan a un puma suelto en Fernández Oro: presumen que atacó a 15 animales

Un sereno de la empresa Quilmes fotografió al felino. Minutos más tarde hallaron chivos muertos en un corral cercano.

El sereno de una chacra escuchó ruidos y se topó con el puma.

En Fernández Oro se montó un operativo preventivo durante la mañana de este lunes en la zona de Ruta 65 y Primero de Mayo, tras el alerta por la presencia de un animal de gran tamaño. Según testigos, se trataría de un puma que habría atacado al menos a 15 animales en un predio rural.

El aviso fue recibido cerca de las 7 , cuando un sereno de la empresa Quilmes envió una fotografía a la unidad policial en la que se observa al puma. Ante la situación, las autoridades desplegaron una guardia de búsqueda y emitieron advertencias a los vecinos y a quienes circulaban caminando o en bicicleta por el sector, según confirmó el comisario Miguel Elifonso a LU5.

Más tarde, alrededor de las 8 , un nuevo llamado alertó sobre el hallazgo de aproximadamente 15 chivos muertos en un corral situado detrás del aserradero Santarelli, cerca de la calle Los Pioneros y Ruta 65 .

El sereno de una chacra escuchó ruidos y se topó con el puma.

Esperan especialistas para encontrar al puma

Por el tipo de daños observados en el corral, no se descarta que el ataque haya sido provocado por un puma, aunque también se analiza la posible intervención de perros de la zona.

La principal hipótesis apunta al felino debido a la cercanía entre ambos puntos, distantes por aproximadamente 700 metros en línea recta.

Desde la unidad policial se dio intervención a Fauna Silvestre de la Provincia. Personal especializado arribará a la localidad con los elementos necesarios para intentar ubicar al animal y llevar tranquilidad a los vecinos.