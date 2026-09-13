Piden entregar netbooks a estudiantes y docentes rionegrinos

Un proyecto de ley busca garantizar la entrega permanente de computadoras e internet en escuelas públicas de Río Negro, priorizando a los sectores de mayor vulnerabilidad.

La legisladora Magdalena Odarda ( Vamos con Todos ) presentó un proyecto de ley en la Legislatura provincial para la creación del programa provincial “Conectar Igualdad Maestra Mónica Almirón” . La iniciativa apunta a corregir la desigualdad en el acceso a dispositivos tecnológicos entre los estudiantes de distintas zonas de Río Negro a través de un esquema permanente de distribución de computadoras portátiles.

La propuesta está destinada a alumnos y docentes de escuelas secundarias públicas , educación especial , educación de adultos e institutos de formación cooperativa, laboral y docente . De aprobarse el texto legislativo, cada destinatario recibirá una computadora portátil de carácter único e intransferible, priorizando a quienes asisten a establecimientos estatales y a los sectores con mayor vulnerabilidad socioeconómica.

Además de las unidades individuales, el programa contempla el equipamiento general de las instituciones educativas públicas. Esto incluye la entrega de servidores , enrutadores y mobiliario de guarda , así como la instalación de sistemas de conectividad inalámbrica segura dentro de cada establecimiento.

La legisladora Magdalena Odarda impulsa un proyecto para que estudiantes y docentes reciban equipos informáticos.

Los fundamentos del proyecto enfatizan que la entrega de insumos debe estar acompañada por un proceso de formación continua. El escrito remarca que “la tecnología, por sí sola, no transforma las prácticas educativas”, razón por la cual se establece la capacitación docente y el acompañamiento pedagógico como pilares fundamentales para modificar las dinámicas de enseñanza.

Financiamiento provincial y homenaje a una docente

El financiamiento de la medida se sostendrá con recursos propios de la provincia a través de Rentas Generales y se incorporará formalmente al Presupuesto General de Gastos y Recursos. El Ministerio de Educación y Derechos Humanos actuará como autoridad de aplicación y tendrá el mandato de promover acuerdos de colaboración con universidades, municipios y el gremio docente Unter.