Alberto Weretilneck destacó el incremento del empleo privado formal en Río Negro

La provincia registró un aumento del 3,6% en el trabajo registrado durante junio y se ubica entre los principales distritos generadores de empleo.

Río Negro volvió a posicionarse entre las provincias con mayor crecimiento en el mercado laboral formal. Durante el mes de junio , el trabajo registrado en el sector privado presentó un incremento del 3,6% interanual , manteniendo un desempeño positivo sostenido.

El gobernador Alberto Weretilneck se refirió a estos indicadores y remarcó los factores que impulsan la actividad en el territorio provincial: "La estabilidad política, la previsibilidad económica y la seguridad jurídica son las claves para lograr esto".

El comportamiento del mercado laboral rionegrino contrasta con lo registrado a nivel nacional, donde el empleo formal sufrió una caída del 1,9% . En este contexto, Río Negro y Neuquén se posicionaron como las únicas dos provincias del país que lograron generar trabajo registrado dentro del periodo analizado.

Según las mediciones correspondientes, la provincia acumula un total de 3.646 nuevos puestos de trabajo generados desde noviembre de 2023 hasta la fecha.

Las inversiones y la proyección de Río Negro

Respecto al acompañamiento a los sectores productivos y la atracción de capitales privados, Weretilneck afirmó: "Hoy Río Negro propone reglas claras y esto genera confianza que permite la llegada de inversiones".

En ese marco, el mandatario provincial añadió que "así crece la producción, se mueve la economía y se genera más trabajo", al tiempo que sostuvo la necesidad de sostener las condiciones actuales para garantizar las oportunidades de empleo a nivel local.

Finalmente, el Gobernador evaluó el impacto de estas cifras en la población y concluyó: "Sabemos que falta para que este crecimiento llegue a cada familia rionegrina, pero este es el rumbo".